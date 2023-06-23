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被控脅迫賣淫 按摩店女老闆無罪

洛杉磯訊

曾在洛杉磯艾爾蒙地市（El Monte）經營多家按摩店的華人女子邢梅（Xing Mei，音譯，又名Anna或Boss），2020年因涉嫌以暴力、欺騙等手段脅迫女性移民賣淫被捕，但6月20日法庭宣判邢梅無罪。

洛杉磯聯邦法院文件顯示，現年62歲的聖蓋博市（San Gabriel）居民邢梅被指控使用暴力、欺詐或脅迫的方式要求員工進行性交易。在2022年5月第一次庭審中，法官批准了辯護方要求宣告「審判無效」（mistrial）的動議。隨後，此案交由另一位法官費爾南多奧爾金（Fernando Olguin）審理。

據6月21日洛杉磯聯邦法院公佈的文件顯示，法院判定邢梅無罪。目前，檢辯雙方均未對這一案件發表評論。

法庭記錄顯示，在2016年7月到2018年10月期間，邢梅曾在艾爾蒙地和南艾爾蒙地（South El Monte）經營多家按摩院。她被控將外籍女性帶入美國，強迫她們在其經營的按摩店工作，並提供有償的性服務。負責調查邢梅一案的警方是洛杉磯地區反販賣人口專案組，包括聯邦調查局的探員和洛杉磯縣警局的警員。

洛杉磯 艾爾蒙地 聖蓋博

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