機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

PS為客人提供專屬私人空間，讓其享受隱私和廚師準備的餐點。（PS官網圖片）

疫情 後的旅遊反彈導致機場各大商務貴賓室出現爆滿和排長隊的情況，機場貴賓室可能進入「鍍金時代（指財富突飛猛進期）」。對此，洛杉磯國際機場 （LAX ）各航廈翻修更大、更時髦的商務艙貴賓室來應對增加的需求，同時通過提供美食美酒來彌補因人員短缺導致的機上服務縮水和機票價格上漲。

華人林小姐日前在LAX搭乘回中國飛機時，想使用其信用卡提供的機場貴賓室時，發現不僅貴賓室已經滿坐，且門口還有很多人排隊等著進入。她說，以前貴賓室只有零星幾個旅客，現在貴賓室內的人，不比外面大廳的少。

Atmosphere Research旅遊業分析師Henry Harteveldt表示，現在已進入航空公司貴賓室鍍金時代，通過提供香檳酒、豐盛的餐食和其他飛行前的服務，讓旅客獲得更好的旅行體驗。 去年因為疫情後旅行人數反彈，導致部分機場商務貴賓室過度擁擠和排長隊，特別是有信用卡捆綁服務或Priority Pass等貴賓室網絡會員的設施中，擁擠情形更嚴重。

疫情導致旅行中斷，同時航空業面臨的人員短缺問題，讓航空公司更願意用更優質的貴賓室，來彌補機場和空中相對有所降低的服務質量。 航空公司為那些付費最高的乘客增加更多機場福利，例如達美航空近期在LAX新開通的Delta One頭等艙登機室。

值得一提的是PS（The Private Suite）服務，這是2017年在洛杉磯國際機場（LAX）開設的一個獨立私人航廈，是專為客人提供私人貴賓室和私人TSA海關安檢服務的區域。六年過去，該服務也被越來越多人了解與使用，PS準備在美國各大機場擴展其版圖，今年秋天進駐亞特蘭大，明年在達拉斯，2025年會擴展到紐約、DC和舊金山等地。

PS首席執行官Amina Porter表示，計畫未來五年內進入美國所有主要城市。PS的目標客戶群是那些願意支付高價以避開嘈雜人群，保護自己隱私的人，為他們提供機場公共航廈外的專屬航廈。

在這個獨立航廈內，旅客能享受一流的機場貴賓室，這裡有高檔食品、飲料酒水和優質服務。服務內容分成三個等級，第一個是Salon級別，類似於私人俱樂部，會員在共享空間中與其他人交流，並乘坐共享車輛前往他們的航班登機口。第二個層級是私人套房，這是一個單獨的空間，供客戶使用，其額外福利包括沙發床、廚師準備的餐點、水療護理和往返登機口的司機接送服務。第三個等級是PS Direct，屬於一站式服務，當乘客搭乘的航班降落後，會直接用專車將乘客送至最終目的地（洛杉磯地區內）。其各級服務入場費為會員695元起，非會員995元，每年的會員費起價為1250元。