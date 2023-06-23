我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

記者張宏／洛杉磯報導
PS為客人提供專屬私人空間，讓其享受隱私和廚師準備的餐點。（PS官網圖片）
PS為客人提供專屬私人空間，讓其享受隱私和廚師準備的餐點。（PS官網圖片）

疫情後的旅遊反彈導致機場各大商務貴賓室出現爆滿和排長隊的情況，機場貴賓室可能進入「鍍金時代（指財富突飛猛進期）」。對此，洛杉磯國際機場LAX）各航廈翻修更大、更時髦的商務艙貴賓室來應對增加的需求，同時通過提供美食美酒來彌補因人員短缺導致的機上服務縮水和機票價格上漲。

華人林小姐日前在LAX搭乘回中國飛機時，想使用其信用卡提供的機場貴賓室時，發現不僅貴賓室已經滿坐，且門口還有很多人排隊等著進入。她說，以前貴賓室只有零星幾個旅客，現在貴賓室內的人，不比外面大廳的少。

Atmosphere Research旅遊業分析師Henry Harteveldt表示，現在已進入航空公司貴賓室鍍金時代，通過提供香檳酒、豐盛的餐食和其他飛行前的服務，讓旅客獲得更好的旅行體驗。 去年因為疫情後旅行人數反彈，導致部分機場商務貴賓室過度擁擠和排長隊，特別是有信用卡捆綁服務或Priority Pass等貴賓室網絡會員的設施中，擁擠情形更嚴重。

疫情導致旅行中斷，同時航空業面臨的人員短缺問題，讓航空公司更願意用更優質的貴賓室，來彌補機場和空中相對有所降低的服務質量。 航空公司為那些付費最高的乘客增加更多機場福利，例如達美航空近期在LAX新開通的Delta One頭等艙登機室。

值得一提的是PS（The Private Suite）服務，這是2017年在洛杉磯國際機場（LAX）開設的一個獨立私人航廈，是專為客人提供私人貴賓室和私人TSA海關安檢服務的區域。六年過去，該服務也被越來越多人了解與使用，PS準備在美國各大機場擴展其版圖，今年秋天進駐亞特蘭大，明年在達拉斯，2025年會擴展到紐約、DC和舊金山等地。

PS首席執行官Amina Porter表示，計畫未來五年內進入美國所有主要城市。PS的目標客戶群是那些願意支付高價以避開嘈雜人群，保護自己隱私的人，為他們提供機場公共航廈外的專屬航廈。

在這個獨立航廈內，旅客能享受一流的機場貴賓室，這裡有高檔食品、飲料酒水和優質服務。服務內容分成三個等級，第一個是Salon級別，類似於私人俱樂部，會員在共享空間中與其他人交流，並乘坐共享車輛前往他們的航班登機口。第二個層級是私人套房，這是一個單獨的空間，供客戶使用，其額外福利包括沙發床、廚師準備的餐點、水療護理和往返登機口的司機接送服務。第三個等級是PS Direct，屬於一站式服務，當乘客搭乘的航班降落後，會直接用專車將乘客送至最終目的地（洛杉磯地區內）。其各級服務入場費為會員695元起，非會員995元，每年的會員費起價為1250元。

Amina Porter表示，典型的PS客戶是高級旅行者，有些是常出差的商務旅客，有些是希望讓假期更順利、壓力更小的家庭，尤其是帶著年幼孩子或寵物的出行者。也有那些想慶祝或想要揮霍的報復性消費旅客，這也是當前航空公司正在著力為高端客戶提供更豪華的機場貴賓室的原因之一。

PS（The Private Suite）為客人提供專屬接送服務。（PS官網圖片...
PS（The Private Suite）為客人提供專屬接送服務。（PS官網圖片）
PS（The Private Suite）為客人提供專屬接送服務。（PS官網圖片...
PS（The Private Suite）為客人提供專屬接送服務。（PS官網圖片）

洛杉磯國際機場 LAX 疫情

上一則

好康報你知／168超市

下一則

櫻桃季到 超市祭超優折扣

延伸閱讀

洛杉磯按摩店華女老闆 脅迫賣淫控罪不成立

洛杉磯按摩店華女老闆 脅迫賣淫控罪不成立
長榮航空榮獲航空界奧斯卡肯定 最佳航空公司第9名

長榮航空榮獲航空界奧斯卡肯定 最佳航空公司第9名
做到這3件簡單的事 有助迅速找回遺失行李

做到這3件簡單的事 有助迅速找回遺失行李
9家航空 獲LAX無噪音飛行獎

9家航空 獲LAX無噪音飛行獎
九家航空獲LAX無噪音飛行獎

九家航空獲LAX無噪音飛行獎
紐約、新州3機場停車未預約 恐1天多花89元

紐約、新州3機場停車未預約 恐1天多花89元

熱門新聞

兩名女子險遭一座頭鯨「吞下」。（視頻截圖）

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

2023-06-21 19:49
李芳雯介紹說，美國近幾年通貨膨脹很嚴重，小費也漲的離譜。（李芳雯臉書）

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

2023-06-21 22:40
Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青╱攝影）

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

2023-06-15 15:41
現年58歲的台灣資深女星李芳雯，背譽為「凍齡美魔女」。（李芳雯提供）

台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包

2023-06-21 20:51
中國走線客在美國邊境被逮捕。（取材自CBP推特）

走線生活落差大 後悔想回家？中領館這麼說…

2023-06-15 21:53
洛杉磯縣警察局19日發出緊急通告，呼籲可能知情民眾向警方提供有關華裔受害人鄧傑（Jie Deng，音譯）日前在拉朋地一家夜總會被刺身亡的相關綫索。（洛縣警方）

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

2023-06-19 16:57

超人氣

更多 >
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打
男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家
比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶