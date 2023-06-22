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大規模槍案頻傳 倖存者易有「負罪感」

記者趙健／洛杉磯市報導
洛杉磯蒙特利公園市今年初發生大規模槍案，部分倖存者仍難掩心頭恐懼。(Getty Images）
洛杉磯蒙特利公園市今年初發生大規模槍案，部分倖存者仍難掩心頭恐懼。(Getty Images）

全美6月來發生多起槍枝暴力案件，從上周洛杉磯縣家庭派對到全國各地如伊利諾州芝加哥、密蘇里州聖路易、華盛頓州露營區等，數十人中彈多人喪生。專家說，大規模槍擊事件的倖存者經常會有強烈的「負罪感」，需要更多關懷。

加州大學心理學博士趙家玉說，在面對這種級別的槍擊案時，幾乎沒有人可以全身而退。心理上，倖存者腦海中會經常浮現槍擊現場的畫面，產生恐懼、無助、焦慮等情緒；生理上，他們會因神經的關聯出現頭痛、胃部不適、肌肉緊張、心跳加速等身體反應。

趙家玉並說，倖存者的反應和需求存在差異，因為每個人的性格和成長環境不同。有些倖存者在事發後會立即出現激烈反應，如情緒崩潰、不敢出門、做噩夢等。另一些倖存者則恰好相反，他們看起來很淡定，彷彿對悲劇事件並沒有太大反應，甚至有時表現得很正向，會主動向他人提供幫助。

在需求方面，有的人無時無刻都需要陪伴，還有人則不想與任何人接觸。此外，創傷持續的時間也存在很大不同，從幾天、幾個禮拜到數月的情況都有，有些倖存者甚至會在痛苦的狀態中深陷一至兩年的時間。

覺得幸運活著 沒權利抱怨

此外，大規模槍擊事件的倖存者經常會有強烈的「負罪感」。趙家玉說，他們認為自己已幸運地活下來，沒有權利再去抱怨和哭訴；他們會忽略自己的痛苦，或將自己的痛苦大打折扣。所以，他們通常會表現得很矛盾，一方面希望獲得別人的關心，另一方面又覺得自己沒有權利去表達自己的痛苦。

據美國心理健康研究組織的數據，大規模槍擊案中的倖存者容易出現自殺的想法或行為，這是創傷後壓力症候群（PTSD）的一個常見後遺症。根據2017年一項研究，在大規模槍擊事件中倖免於難的人的自殺風險比普通人群高兩倍。在2018年佛州的帕克蘭高中槍擊案後，曾有兩位倖存的高中生因內疚而自殺。

趙家玉提醒，家人和朋友要格外留意倖存者的行為，通過觀察和傾聽去了解他們內心真實的感受。例如，觀察他們的生活作息是否有改變、近期有無易怒或不耐煩情況，亦或是有沒有突然開始頻繁地吸菸和喝酒，這些都有可能是心理創傷初期的徵兆。

特別是對於男性倖存者，表面的舉止正常並不意味著內心健康；在普世文化中，通常對男性情感上的劇烈反應帶有批判，導致他們不自覺地壓抑自己內心的真實感受，或是通過憤怒；男性倖存者認為憤怒是一種更易被接受的情緒，以及不健康的生活方式宣洩痛苦。

槍擊 加州大學 佛州

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