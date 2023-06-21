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爆倉 華人海淘貨要等2個月 因為這2原因

記者張宏╱洛杉磯報導
近日華人海淘圈到貨時間拉長，以往等一個月就能收到的海淘貨物，如今可能等上兩個月。（讀者提供）
近日華人海淘圈到貨時間拉長，以往等一個月就能收到的海淘貨物，如今可能等上兩個月。（讀者提供）

近日華人海淘圈風波不斷，前有大型電商平台新規導致預約派送效率大打折扣，後有美國主流物流縮減提貨車輛，減少攬收服務，導致很多中國寄來的貨物積壓在倉庫裡，影響開櫃速度，以往等一個月就能收到的海淘貨物，如今可能等上兩個月。

阿罕布拉陳女士最近一直在翹首期盼中國海淘的貨物，她說，在貨運微信群詢問客服數次，對方說不止他們一家受影響，所有從中國寄到美國的貨物都出現了堆積，主要原因有兩個，一個是大型電商平台調整預約規則，導致很多貨物無法預約派送，其次是美國主流物流公司禁止共用帳號，縮減提貨車輛，減少送貨服務。因此以往一個月就能到的貨物，現在需要更久時間。

對此，華人物流業者，白鹿集運發言人小鹿表示，貨物爆倉導致貨物提取受到影響。很多爆倉倉庫刪除預約的情況嚴重，預約困難。主要原因是一方面美國主流貨運公司嚴查共用帳號，很多貨物積壓在海外倉，需換其他貨運公司或卡車派送，同時也導致正規帳號跟新開的低價帳號貨量瞬間暴增。

飛洋物流CEO Renee鄧表示，亞馬遜預約號以前一次能送10個貨物，現在一個預約號只能送一個，且ID號需要準確。同時5月開始，美國主流物流公司更嚴格執行政策，調整亂送倉的情況，這些變動導致運輸出現混亂。其實海外倉現在遠沒有兩年前緊張，疫情推動本地海外倉發展，如今海外倉比較兩極化，有的公司還在擴倉，有的公司倉庫沒有貨在分租或離場。市場現在沒有疫情期間那麼混亂，客戶就有更多選擇空間，最後就是質優者取勝。

不過也有中國物流業選擇此時進軍美國，像是白鹿集運，小鹿表示，他們選擇在疫情後進入美國市場是因為看到美國市場的潛力和機會，美國擁有眾多華人群體和留學生。雖然美國市場存在一定競爭壓力，但也有更廣闊的發展前景。雖然中美集運已發展數年，但依然會存在物流途中包裹損壞、丟失、拖延等問題，需要建立完善的物流網絡和服務體系，以確保物品安全快速送達目的地。安全可靠的物流服務和完善成型的理賠政策是他們的優勢，同時還提供全年倉庫免費存儲和一對一客服、同時提供豐富的產品渠道和專業打包服務等。

他們主要面向需要從中國購買商品或寄送物品到美國的華人群體、留學生或商家等。主要都是大家海淘的物品，包括服裝、鞋帽、家居用品、電子產品、食品、化妝品等。

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