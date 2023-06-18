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「感恩美國」升旗典禮24日聖蓋博舉行 義診、講座免費入場

記者王若然／聖蓋博報導
第九屆「感恩美國」國慶升旗典禮暨健康遊園會將在6月24日於聖蓋博大劇院（Mission Playhouse）外舉行。（記者王若然／攝影）
第九屆「感恩美國」國慶升旗典禮暨健康遊園會將在6月24日於聖蓋博大劇院（Mission Playhouse）外舉行。（記者王若然／攝影）

第九屆「感恩美國」國慶升旗典禮暨健康遊園會將在6月24日於聖蓋博大劇院（Mission Playhouse）外舉行。今年的「感恩美國」活動將更加盛大，有超過70個美食、資訊攤位，還有大型多樣的免費義診、健康講座，精彩的歌舞表演等活動，免費入場，還有上千件小禮物免費贈送，歡迎民眾參與。

今年的「感恩美國」活動主辦單位包括亞美權益促進會（AAAA），美國華人政治聯盟（LAPAC），聖蓋博希望獅子會（San Gabriel Hope Lions Club）以及希望之家（Hope Center）第二次合辦，四個主辦單位及該活動贊助商15日於聖蓋博召開記者招待會，公布節目亮點內容。

第九屆「感恩美國」將在6月24日，上午9時開始至下午2時在聖蓋博大劇院外舉行，除了慶祝美國建國247年，舉辦莊嚴肅穆的升旗典禮外，還將表彰退伍軍人和空手奪槍的平民英雄蔡班達（Brandon Tsay）。

此外，遊園會將設有超過70個攤位，包括美食攤位，還有健康、政府資源、保險等方面的訊息攤位。還有廣受好評的義診遊園會，為民眾免費提供測量血壓，眼睛、牙齒檢查，頸椎按摩，針灸推拿，愛滋病檢測等服務。健康講座將提供心理健康及親子關係健康等方面的知識。還有防身武術指導環節，教會民眾幾招防身術，如遇仇亞行為時，對抗可能的危險。

此外，今年還將設有健走遊覽聖蓋博古蹟的環節，由聖蓋博市議員丁言愉（Tony Ding）親自帶領民眾參觀聖蓋博歷史悠久的建築。

升旗典禮於9時30分開始，之後為老兵、個人表彰環節，將持續至中午。義診將在上午10時開始持續至下午2時。

本次「感恩美國」活動部分主席Mary賀介紹說，往年活動受到了社區廣泛好評，今年有更多贊助商和醫療團隊願意加入，希望民眾可以度過一個美好的時光。

今年的「感恩美國」活動主辦單位包括亞美權益促進會（AAAA），美國華人政治聯盟（...
今年的「感恩美國」活動主辦單位包括亞美權益促進會（AAAA），美國華人政治聯盟（LAPAC），聖蓋博希望獅子會（San Gabriel Hope Lions Club）以及希望之家（Hope Center）。（記者王若然／攝影）

亞美權益促進會主席孫立清表示，本次「感恩美國」有豐富的義診、攤位、歌舞表演，還有選民登記攤位，歡迎民眾的參加。

美國華人政治聯盟主席盧春雨介紹說，該組織已經連續第九年辦「感恩美國」活動。他說，通過這個活動想傳達出「華裔美國人也是美國的主人」信息，華人回饋社區，要把美國社會建設得更好。

聖蓋博希望獅子會會長丁言愉（Tony Ding）介紹說，最近有少數政客質疑亞裔忠誠度，這是對亞裔的誤解，取名「感恩美國」，寓意感恩美國社會給亞裔移民的機會，也表現亞裔對美國的忠誠度。特別是在當下的環境，「感恩美國」活動更有意義。

希望之家代表Angelina說，很興奮舉辦本次「感恩美國」活動，希望大家能夠多多體驗義診項目，度過美好的時光。

該活動贊助方包括洛杉磯縣政府，仁濟社區醫療中心、福全健保、Dusk to Dawn Urgent Care、大通銀行等。

聖蓋博 亞裔 華人

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