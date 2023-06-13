設票價上限和累計優惠 7/1起搭Metro更優惠

Metro正在簡化乘客在公共汽車和鐵路上的支付方式，這些變化讓每個使用TAP付款的人都能更輕鬆通過累計，獲得免費乘車服務。（洛杉磯縣大都會交通局提供）

Metro正在簡化乘客在公共汽車 和鐵路上的支付方式，這些變化讓每個使用TAP付款的人，都能更輕鬆通過累計獲得免費乘車服務。從7月1日起，Metro引入票價上限，這是一種在公車和鐵路上支付票價的新方式。對乘客支付費用設定上限，購買全票的人每天支付上限不會超過5元，七天內支付的費用不會超過18元。基本票價保持在1.75元。

優惠票價的老年人/殘疾乘客每天支付費用不會超過2.50元，且在七天內不會超過5元。 基本票價仍然是高峰期75分，非高峰期35分。K-12年級學生每天支付費用不超過2.50元，且在七天內支付費用不超過6元。基本票價從1元降至75分。大學生/半工半讀的學生每天支付費用不超過2.50元，且在七天內支付的費用不超過6元。 基本票價從 1.75元降至75分。所有乘客基本票價包括兩個小時的單向免費轉車服務。

乘客在TAP卡儲值支付每次乘車費用，當乘客在車站點擊公交車票箱或TAP驗證器時，顯示屏將顯示正在扣除多少錢或是否是免費乘車。一旦乘客達到一天或七天上限，乘客乘車就免費了。

目前持有TAP卡的乘客可正常使用，無需購買新的TAP卡即刻開始設置票價上限。建議始終使用同一張卡，以便乘車次數計入上限。任何持有TAP卡的Metro乘客都可參與票價上限。

通過設置票價上限，乘客無需預付費用，即可獲得使用通行證的好處。此舉使得地鐵 一日、七日和30日的通票不再是必需的，因此將不再出售，並將被票價上限取代。 今後，乘客只要儲值就可按次付費並參與票價上限優惠。

民眾可在metro.net/farecapping了解更多關於額外票價變化，及票價上限如何運作的信息。