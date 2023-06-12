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洛縣驕傲月遊行 彩虹旗飄揚

記者趙健／洛杉磯市報導
充滿創意的花車和精彩的表演紛紛登場，展現了多元的藝術表演和絢美的服裝。（記者趙健／攝影）
充滿創意的花車和精彩的表演紛紛登場，展現了多元的藝術表演和絢美的服裝。（記者趙健／攝影）

6月是「驕傲月」，關注LGBTQ社群的尊敬、平權的活動輪番登場。 11日，洛縣規模最大的慶祝活動「洛杉磯驕傲遊行」（LA Pride Parade）隆重舉行，數萬人齊聚好萊塢街頭，參加這一充滿愛與包容、宣揚平權與多元的傳統活動。

影音來源：記者趙健

今年的「洛杉磯驕傲遊行」是第53屆慶祝活動，出發地點選在高地大道（Highland Avenue）和日落大道（Sunset Boulevard）的交界處，這裡曾在1970年舉辦過世界上第一個獲得許可的同志遊行，具有特殊意義。經過多年發展，「洛杉磯驕傲遊行」已成為洛縣慶祝驕傲月的第一大盛事。在2022年的活動上，有將近15萬人湧上街頭共襄盛舉。

今年的遊行活動於上午11時開始，幾十輛裝扮有彩虹旗幟的摩托車和四驅車隊伍率先登場，汽笛聲和轟隆的發動機聲響起，瞬間點燃了現場氣氛。隨後，各大LGBTQ+社團、支持者都加入了遊行隊伍，充滿創意的花車和精彩的表演紛紛登場，展現多元的藝術表演和絢美的服裝。與此同時，在好萊塢的街道兩旁，擠滿了身著彩虹色服飾的觀眾，他們揮舞著手中的彩虹旗，為遊行隊伍加油打氣，歡呼喝彩。

與往年一樣，遊行邀請在平權運動中做出重要貢獻的公眾人物擔任司儀。今年的「偶像大閱官」（Icon Grand Marshal）的是韓裔喜劇演員趙牡丹 （Margaret Cho），她多年來關注反種族主義，並積極參與支持LGBTQ+的活動。此外，今年的遊行活動還特別設有「遺增大元帥」「（legacy Grand Marshal），以紀念於2022年10月去世的著名同志演員萊斯利・喬丹（Leslie Jordan），他的頭像被掛在遊行隊伍中。

除持續數小時的遊行外，慶祝活動還包括在好萊塢大道上舉行的「洛杉磯驕傲村」（LA Pride Village）活動，設有街頭集市、嘉年華景點、美食、飲料等。活動從中午12時開始，至晚上8時結束。

洛縣規模最大的慶祝活動「洛杉磯驕傲遊行」（LA Pride Parade）隆重舉...
洛縣規模最大的慶祝活動「洛杉磯驕傲遊行」（LA Pride Parade）隆重舉行，數萬人齊聚好萊塢街頭。（記者趙健／攝影）

遊行 洛杉磯 好萊塢

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