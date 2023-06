鑽石吧夏季音樂會重啟 連續8個周三 音樂、電影免費入場

鑽石吧主要夏季活動 資料來源、採訪整理楊青╱製表

鑽石吧 停辦多年的夏季戶外音樂會,今年重新回來了!從6月14日至8月2日,連續八個星期,每個星期三,音樂、電影 和美食等活動豐富民眾的夏季時光。

鑽石吧今年的夏夜戶外音樂會都將在山頂公園(1425 Summitridge Dr.)舉辦,日落時分的每場音樂會之後,會有一部適合家庭觀看的PG級(parents guide)電影播放。

首先是6月14日將舉辦現場樂隊伴奏大型音樂舞會,之後放映多部短片;當晚到場供應的是Drizzle Truck餐車的漢堡、薯條、雞肉三明治。6月21日將舉辦70、80和90年代的經典搖滾音樂會,之後播放《小熊維尼歷險記》;當晚供應的是Monkey's Munchies的費城牛排。6月28日舉辦巴菲特海灘音樂會,之後播放《Lily & Stitch 2》,當晚供應的是Daddy's Best Froyo餐車的炸玉米餅、墨西哥捲餅和炸薯條。

在7月4日獨立日,將有特別慶祝活動和音樂會,達頓樂隊將演奏各種經典愛國歌曲和美國流行曲目,同時也有兒童嘉年華。

7月5日下午6點舉辦獨立日愛國音樂會,當晚供應的是Scooters的椒鹽烤三明治、熏牛肉和熱狗。7月12日晚的音樂會由Upstream演奏加勒比海風情音樂,之後播放電影《A Goofy Movie》;當晚供應的是Drizzle的越南 街頭三明治和越南粉。7月19日由Kelly Boyz樂隊演奏鄉村音樂,之後播放電影《格魯的崛起(The Rise of Gru)》;當晚供應的是LA Donut and Coffee的日式紅燒碗(雞肉、牛排或蝦)。

7月26日 City Beat and Main Street Horns演奏60年代至今搖滾樂,之後播放《憤怒之爪:漢克傳奇(Paws of Fury: The Legend of Hank)》;當晚供應的是Daddy's Best Froyo的柏林香腸和烤奶酪。8月2日的最後一場音樂會由Creedence Relived Creedence Clearwater Tribute Band演奏,之後播放電影《DC超級寵物聯盟(DC League of Super Pets)》;當晚供應的是Monkey's Munchies的美食漢堡、漢堡和薯條。

8月2日的全國守望相助夜,特別安排了警員與居民見面會,幫助民眾了解犯罪預防和安全知識,現場有急救人員車輛、設備和器具展示。活動主辦單位鑽石吧公園娛樂部特別提醒民眾,由於活動都在戶外草地上,因此建議自帶椅子和毯子,民眾可以自帶小吃或野餐晚餐,也可以現場購買餐車食品。所有活動免費入場。