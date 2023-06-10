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鑽石吧夏季音樂會重啟 連續8個周三 音樂、電影免費入場

記者楊青╱鑽石吧報導
鑽石吧主要夏季活動 資料來源、採訪整理楊青╱製表
鑽石吧主要夏季活動 資料來源、採訪整理楊青╱製表

鑽石吧停辦多年的夏季戶外音樂會，今年重新回來了！從6月14日至8月2日，連續八個星期，每個星期三，音樂、電影和美食等活動豐富民眾的夏季時光。

鑽石吧今年的夏夜戶外音樂會都將在山頂公園（1425 Summitridge Dr.）舉辦，日落時分的每場音樂會之後，會有一部適合家庭觀看的PG級（parents guide）電影播放。

首先是6月14日將舉辦現場樂隊伴奏大型音樂舞會，之後放映多部短片；當晚到場供應的是Drizzle Truck餐車的漢堡、薯條、雞肉三明治。6月21日將舉辦70、80和90年代的經典搖滾音樂會，之後播放《小熊維尼歷險記》；當晚供應的是Monkey's Munchies的費城牛排。6月28日舉辦巴菲特海灘音樂會，之後播放《Lily & Stitch 2》，當晚供應的是Daddy's Best Froyo餐車的炸玉米餅、墨西哥捲餅和炸薯條。

在7月4日獨立日，將有特別慶祝活動和音樂會，達頓樂隊將演奏各種經典愛國歌曲和美國流行曲目，同時也有兒童嘉年華。

7月5日下午6點舉辦獨立日愛國音樂會，當晚供應的是Scooters的椒鹽烤三明治、熏牛肉和熱狗。7月12日晚的音樂會由Upstream演奏加勒比海風情音樂，之後播放電影《A Goofy Movie》；當晚供應的是Drizzle的越南街頭三明治和越南粉。7月19日由Kelly Boyz樂隊演奏鄉村音樂，之後播放電影《格魯的崛起（The Rise of Gru）》；當晚供應的是LA Donut and Coffee的日式紅燒碗（雞肉、牛排或蝦）。

7月26日 City Beat and Main Street Horns演奏60年代至今搖滾樂，之後播放《憤怒之爪：漢克傳奇（Paws of Fury: The Legend of Hank）》；當晚供應的是Daddy's Best Froyo的柏林香腸和烤奶酪。8月2日的最後一場音樂會由Creedence Relived Creedence Clearwater Tribute Band演奏，之後播放電影《DC超級寵物聯盟（DC League of Super Pets）》；當晚供應的是Monkey's Munchies的美食漢堡、漢堡和薯條。

8月2日的全國守望相助夜，特別安排了警員與居民見面會，幫助民眾了解犯罪預防和安全知識，現場有急救人員車輛、設備和器具展示。活動主辦單位鑽石吧公園娛樂部特別提醒民眾，由於活動都在戶外草地上，因此建議自帶椅子和毯子，民眾可以自帶小吃或野餐晚餐，也可以現場購買餐車食品。所有活動免費入場。

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