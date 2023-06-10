華裔生林謙良第1名畢業 前進史丹福

2020年新冠病毒爆發，林謙良在家製作口罩和防護面具支援社區抗疫。（家長提供）

亞凱迪亞高中田徑隊長林謙良（右一）和隊友參賽合影。（AUSD） 華裔生過半的亞凱迪亞 高中（Arcadia High School）8日晚舉行盛大畢業典禮，735位應屆生畢業率100%，第一名林謙良（Weber Lin）學業優秀、運動和藝術全面發展，秋季將赴史丹福大學（Stanford University）攻讀生物工程學位。

亞凱迪亞學區 指出，儘管遭遇了大流行挑戰，但是，亞凱迪亞高中 2023屆畢業生憑藉韌性和決心，克服了教育史上最艱難的經歷之一，達成了畢業率100%的目標。

這些優秀畢業生被多所美國最負盛名的大學錄取，包括常春藤盟校的布朗（Brown）、哥倫比亞（Columbia）、賓州大學（Penn）、達特茅斯（Dartmouth），以及東北大學（Northeastern）、史丹福大學、南加州大學（USC）、洛杉磯加大（UCLA）、柏克萊加大（Berkeley）、紐約大學（New York University )、克萊蒙麥肯納學院（Claremont McKenna）、巴沙迪那學院（PCC）等名校，實現了他們的夢想。

本屆畢業生代表林謙良學術成績出眾，高中期間各科成績都是A，並且是學校的知識碗（Quiz Bowl）、科學碗（Science Bowl）、數學（Math）和應用工程（Applied Engineering）競賽隊成員。同時，他也是學校越野跑和田徑隊持續三年的運動員，目前擔任隊長。本賽季的成績為他贏得了亞凱迪亞高中前十名長跑歷史記錄，並且帶領團隊在加州中學生運動會獲得高級組越野跑第六名。

作為音樂家，他是屢獲殊榮的學校管樂團，和交響樂團的首席單簧管和副會長，並擔任 Tri-M 音樂榮譽協會副會長，管理整個學區的學生音樂輔導，並作為 Music Makes Miracles Gig 協調員組織城市表演。此外，他還是童軍鷹級成員（Eagle Scout）參與社區服務，並代表同學擔任亞凱迪亞學區教委會（ASB）高年級秘書。

最值得一提的是2020年3月新冠疫情爆發，當時成為人類最大挑戰。林謙良從新聞獲悉有人使用3D打印機生產個人防護設備（PPE），幫助地方醫院解決口罩 面具短缺的困境。

林謙良在2019年參加過HBO Max少年手工藝比賽，贏得一台3D打印機。於是，林謙良設計了一個3D打印個人防護設備專案，印製口罩、面罩等防護用具，並在眾籌平台「GoFundMe」募資3000元，購買了六台打印機，生產了3000件個防護用具，包括口罩、面具、防護罩和護耳器，提供給亞凱迪亞社區的醫院、急診室、老人院、療養院、警察局和一線生產員工，在當時為社區雪中送炭，受到主流電視NBC4專題報導。