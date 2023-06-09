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慶祝獨立日 聖谷華人城市多場免費煙花秀

記者王若然／洛杉磯報導
獨立日前後，聖谷將有多場慶祝活動。（本報檔案照）
獨立日前後，聖谷將有多場慶祝活動。（本報檔案照）

7月4日美國獨立日將到來，這天不僅是親朋好友團聚的好日子，晚上的煙火表演更是一年一度最大型。聖蓋博谷不少華人聚集的城市，都將在獨立日前後進行煙花、娛樂表演慶祝活動。

蒙特利公園市（Monterey Park）將在7月1日（周六）下午4時至9時30分在巴恩斯公園（Barnes Park）舉行獨立日慶祝活動。4時開始將在公園有現場表演，包括西區空中國家護衛隊樂團，以及Kaylyn&New Frontier樂隊的表演。還有餐車提供食物。9時開始有煙花表演。煙花墜落地區包括McPerrin，Harding以及Ramona街，為了安全起見，將在當天下午4時至11時關閉。

阿罕布拉市（Alhambra）將在7月4日（周二）下午4時開始於Almansor Park舉辦慶祝活動。屆時將有美食攤位，趣味遊戲，現場表演。煙花表演將在9時開始。4時開始入場，入場前將有檢包措施，不得攜帶酒精，香菸，烤肉設備，煙花，降溫設備或是武器。

聖蓋博市（San Gabriel）將在7月4日上午9時至下午1時舉辦獨立日遊行，以及「孩子日」（Kid's Day）遊行從上午9時開始至9時30分，開始於428 S Mission Drive。「孩子日」活動將在上午9時30開始至下午1時，地點位於Smith Park。屆時將有趣味遊戲，餐車，攤位以及現場表演。

亞凱迪亞市（Arcadia）將在7月1日舉辦獨立日慶祝活動，地點為市中心，時間為下午5時至晚上9時30分，屆時將有美食，社區攤位，現場表演，兒童免費遊戲等。晚間將有煙花表演。

布班克（Burbank）星光碗（Starlight Bowl）將在7月4日舉辦慶祝活動，票價12元至150元不等。停車開放時間為4時30分，會場開放時間為5時30分，演唱會將在6時30分開始，將由「The Rising」和「Hollywood U2」帶來精彩表演，9時許，將有煙火表演。

洛杉磯市，7月4日晚在市中心Grand Park將有盛大慶祝活動，免費入場，屆時有兩個現場表演舞台，美食攤位。晚上9時，將有500個無人機在音樂中心上空表演，以及煙花秀。民眾可乘坐地鐵至Civic Center/Grand Park站，或停車在音樂中心和迪士尼音樂廳停車場，停車費10元。

美食 遊行 聖蓋博

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