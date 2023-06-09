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僑胞二代三代辦護照 經文處積極推廣

記者張庭瑜/洛杉磯報導
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀，解釋了海外僑民在申請護照時應注意的相關事項，同時呼籲僑民為第二代和第三代申請護照。。（記者張庭瑜/攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀，解釋了海外僑民在申請護照時應注意的相關事項，同時呼籲僑民為第二代和第三代申請護照。。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長6月7日在僑務工作座談會中，呼籲僑胞們為兒女申請護照，特別是台二代和台三代。他強調，若有戶籍只要申請加簽僑居身份，並且每年在台灣停留日數的累積不超過183天，即無須服兵役。

紀欽耀會中為僑民解答有關台二代申請護照常見的問題，例如戶籍和停留天數。他強調台灣的兵役分配是基於戶籍進行的，並解釋了戶籍和停留天數等相關事項。他指出，根據台灣的兵役制度，男性在滿18歲時必須入伍，但如果沒有台灣的戶籍，則無需履行兵役義務。

紀欽耀進一步解釋護照和戶籍之間的區別。他說，申請國籍只需要父母中一方是中華民國公民，並持有護照即可辦理，而戶籍則需要在台灣居住並持有身份證，以便參與健康保險和兵役等相關事務。對於1980年2月10日之前出生的人，父親必須是台灣人才能申請國籍，而1980年2月10日之後出生的人，則只需要一方擁有國籍就可以申請護照。紀欽耀強調，已經在台灣持有護照並計劃回國的人，需要注意不要在台灣停留超過183天，並在申請加簽僑居身份時遵守相應規定。

紀欽耀呼籲海外僑民為自己的下一代、也就是台美人第二代、甚至第三代申請護照，若有疑問也可向相關單位詢問，以便合理安排未來的生活和事務。

中華民國 保險 洛杉磯

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