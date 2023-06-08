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洛縣將啓動緊急聲明系統 加快雇CARE Court員工

洛杉磯訊
加州今年5月通過成立CARE Court系統，旨在讓患有嚴重精神疾病的人獲得他們需要的支持和照顧。（加州公共衛生廳）
加州今年5月通過成立CARE Court系統，旨在讓患有嚴重精神疾病的人獲得他們需要的支持和照顧。（加州公共衛生廳）

洛杉磯縣政委員會本周通過一項決議案，從2023年12月1日起啟動緊急聲明系統，來快速雇傭CARE Court員工。CARE Court是由加州州長紐森提出，並由州立法機關通過的法規，旨在讓患有嚴重精神疾病的人獲得需要的支持和照顧。

洛縣的此項議案由縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）和巴格（Barger）提出和撰寫。她們表示，嚴重精神疾病患者的需求很複雜，除了精神衛生部門和主治醫師，如何接受和管理轉診等，仍有很多問題需要回答，需要很多部門的配合。

根據動議，洛杉磯縣心理健康部招募和雇用新員工，以支持CARE Court計畫，並根據最近宣布的無家可歸緊急情況，使用縣政委員會的緊急權力來加快招聘。該動議還指示縣工作人員確定支持CARE Court所需的設施與轉診系統，和藥物濫用治療聯繫起來，為CARE Court患者提供確實的支持。

根據加州SB 1338，每個縣都必須實施CARE Court。洛杉磯縣將成為第一批實施CARE Court的縣，在諾瓦克的洛縣高等法院設立一個法庭和一名法官，專門處理相關事宜。紐森今年5月的預算修訂案建議向洛縣撥款1500萬元，以實施CARE Court。修訂還確定了1億5100萬元的持續資金，以支持全州的CARE Courts。

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