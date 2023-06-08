科技業寒冬 灣區今年已裁員1.5萬人

灣區 科技公司將在未來幾周內再裁員 數百人，統計舊金山 灣區的科技業今年以來宣布的裁員人數接近1萬5000人。

根據提交給加州就業發展廳（Employment Development Department，EDD）的工人調整和再培訓通知（Worker Adjustment and Retraining Notification，WARN）通知，全球大型鐳射器供應商Coherent下個月將在佛利蒙辦公室裁員196個職位。軟體開發商Unity Technologies將在舊金山裁員50人，電子產品製造商Flex將在密爾比達裁員43人。三家公司都將裁員描述為永久性。

Coherent和Flex都表示，業務需求已經發生變化，因此需要裁員。Unity Technologies則表示，裁員是環境所迫，但未具體說明情況。

Coherent執行官雷哈（Shirley Reha）在致EDD的信中表示，公司5月中旬生效的裁員，以及定於7月11日左右的最新裁員，都是經濟活動停滯的結果 .

此外，據華爾街日報報導，總部位於舊金山的社交媒體公司Reddit計畫裁員5%，影響90名全職員工，同時將招聘目標從300人削減到100人。在彭博社獲得的一份備忘錄中，Reddit的首席執行官稱，此舉是提高收入的重組計畫的一部分，其中還包括一項頗有爭議的大幅提高第三方應用開發商價格的決定。

根據聖荷西信使報統計，自去2022年以來，科技公司已經超過2萬5200個灣區工作崗位，今年前五個月的裁員人數達到1萬4800，已經超過2022年全年科技公司在灣區裁員的總人數1萬零400。

根據Beacon Economics從官方EDD月度報告估計，在2023年前四個月，科技公司在灣區總共減少了1萬6500個工作崗位。而且每個月都有科技公司裁員，人數從最少的3月份1600人到最多的1月份9400人。