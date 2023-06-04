洛杉磯聯合學區延長學年 恢復三周寒假

洛杉磯 聯合學區 （LAUSD）官員與洛杉磯聯合教師工會（UTLA）2日宣布一項協議，將延長學年，恢復為期三周的寒假，並重新啟動有爭議的「加速日」（Acceleration Days）計畫。

洛杉磯時報報導，該協議將於近期進行投票。根據協議，未來兩年都將延長三天教學時間，但教師工資只會增加一天。該學區通過取消教師以前在沒有學生到校時，需工作兩天來實現這一協議。

教師可選擇在年初多工作一天來備課，在年底多工作一天來收拾東西，這些日子他們將獲得工資。

洛杉磯聯合學區總監卡瓦略（Alberto Carvalho）一直在尋找延長學年的方法，如今終於有解。但他不得不放棄將寒假從三周縮短至兩周的嘗試。他曾爭辯稱，更長的休息時間，會使學生難繼續學習，低收入 家庭也很難提供托兒服務。

根據協議，未來兩個學年，將恢復為期三周的寒假。學區和工會將就此後可能發生的情況進行協商。

該學區發表聲明指出，「我們相信，該協議將確保該地區每個孩子都能獲得支持，替畢業做好必要準備。」

根據協議，下學年將於8月14日開始，寒假將於12月18日開始，2024年1月8日開學，6月11日學期結束。

恢復三周假期期間，學區將舉辦三天選擇性額外學習時間，類似本學年的「加速日」。這個額外學習時間，於寒假期間中選擇兩天，旨在幫助學生應對與疫情相關的學習挫折。儘管許多中學生，有效利用加速日提高成績，但加速日參與人數有限，反響不一。

協議的一部分，還包括服務業雇員國際工會（Service Employees International Union）的Local 99成員，他們將在規定的工作日工作，並獲取額外報酬。Local 99成員包括巴士司機、教師助理、管理員和餐廳工作人員。

根據學區調查，大多數家長和教師都贊成為期三周的寒假，但洛杉磯聯合學區的寒假時間那麼長，在各學區來說並不普遍。