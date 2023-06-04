致命100天 青少年暑假車禍遽增

國殤日和勞動節之間的時期是青少年駕駛員車禍事故急劇增加的時期。（取自Pixabay.com）

南加州 汽車俱樂部（AAA）與移動遠程信息處理公司Cambridge Mobile Telematics（CMT）聯合發布警告，提醒家長和青少年關注國殤日和勞工節之間「致命100天」，這期間青少年駕駛員的車禍 事故急劇增加。

根據現有的最新數據，2012年到2021年間，全美範圍內有7316人在與青少年駕駛員相關的夏季車禍中喪生，這幾乎是全年車禍死亡人數的一半。僅在2021年，就有900人死於這類車禍，較上年的851人增加了6％，比2019年青少年車禍數字增加25％。在加州，2021年有205人死於與15至18歲駕駛員相關的車禍中。

在與青少年駕駛員相關的致命車禍中，最常見的三個原因是超速、分心和不繫安全帶。根據AAA的研究，16至17歲的新駕駛員在致命車禍中的風險是成年人的三倍。其中30％由超速導致。在2020年到2022年間的「致命100天」裡，青少年超速行駛的時間比前後30天內的時間增加了5％。

此外，分心駕駛也是導致青少年駕駛員事故不斷增加的危險因素。 CMT在報告中指出，自2020年起，美國道路上的分心駕駛行為增加了23％。據估計，2022年間，分心駕駛的增加導致了額外42萬起車禍、1000起死亡事故和100億美元的經濟損失。CMT的研究還發現，在「致命100天」期間，手機屏幕互動（包括發短信、發郵件、社交媒體和應用程序使用等）增加了5％。

AAA指出，夏季對青少年來說是一個尤其危險的時期，因為他們通常有更多的自由，時常與其他年輕人一起駕駛，而且他們可能還未充分意識到駕駛時存在的潛在風險。父母和監護人需在保護青少年駕駛員的安全方面發揮重要的作用，確保青少年遵守州立駕駛執照規定，並在自己駕車時示範良好的習慣。

為了在今年夏天讓道路更安全，AAA建議父母和監護人：1. 經常提醒青少年避免在駕駛時進行危險行為，例如超速、酒後駕駛和分心駕駛；2. 以身作則，成為青少年的榜樣，因為年輕人會觀察成年人的行為；3. 確立一份與青少年子女之間的駕駛協議，制定駕駛規則；4. 確保青少年遵守加州的「駕駛執照法規定」（California's Graduated Driver Licensing），包括： 至少六個月的學習許可期，並由父母或監護人證明，青少年駕駛者已完成至少50個小時的「監督駕駛練習」，包括10小時的夜間駕駛；5. 在臨時駕照 期間，青少年駕駛者在晚上11時至早晨5時之間有一年的駕駛宵禁，同時禁止20歲以下的乘客搭乘，除非有25歲或以上的持證成年人陪同。