我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

經文處長紀欽耀訪世報 深度交流服務僑胞、提升台形象

記者丁曙／蒙特利公園市報導
洛杉磯經文處拜會世界日報主賓合影，（左起）王冠惠、張正育、紀欽耀、于趾琴、丁威、陳德安。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯經文處拜會世界日報主賓合影，（左起）王冠惠、張正育、紀欽耀、于趾琴、丁威、陳德安。（記者丁曙／攝影）

洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀一行，6月1日上午拜會世界日報社長于趾琴，雙方對於服務僑胞、移民聯繫故鄉、融入主流社會、提升台灣國際形象等議題，交換了意見。

于趾琴社長（左）向紀欽耀處長贈送「40世界華人光輝」和聯合報70周年紀念專輯。（...
于趾琴社長（左）向紀欽耀處長贈送「40世界華人光輝」和聯合報70周年紀念專輯。（記者丁曙／攝影）

于趾琴介紹，世界日報秉持創辦初心，在華人和華人、華人和故鄉、華人和主流之間架構橋樑，同時因應美國華人社區發展及人口結構變化，推動創新服務，從傳統紙質媒體向數位平台轉型，打造新型態的媒體集團，擴大觸及華人社區用戶，深入探索核心議題，提供客製化行銷服務，建立多元化的數位載具平台。在大洛杉磯地區每天向讀者、用戶及客戶提供華人社區最關心、最即時、最正確的資訊。

她指出，數位媒體時代改變了不少讀者的閱讀習慣，但是，年長者還是喜歡紙本媒體，本地幾乎所有華裔日間老人中心都有訂閱世界日報。世報同時大力發展數位平台，迎合中青年讀者群的需求。

于趾琴並感謝經文處重視世界日報，對於經文處的服務提供正確資訊，確保了新聞的時效性、可信性和準確性。此外，世界日報每年舉辦的大型節慶活動，經文處派員多次參與，了解政府與僑民的距離。

紀欽耀處長（右）向于趾琴社長致贈磁盤藝術紀念品。（記者丁曙／攝影）
紀欽耀處長（右）向于趾琴社長致贈磁盤藝術紀念品。（記者丁曙／攝影）

紀欽耀讚賞世界日報立場客觀公正，架設主流和華人溝通的橋樑，鼓勵華人融入主流社會。因此，在全美及加州地區擁有最多的華人讀者，影響力最大。他感謝世界日報即時、充分地報導經文處的相關消息，提供僑民的服務項目，推進建設一個團結和諧、安居樂業的僑民社區，同時也促進了美台雙邊經貿文心交流，讓更多在美華人和主流社會了解台灣。他並強調了台灣僑民及第二和第三代後裔，申請台灣護照的意義和便利。

經文處副處長張正育、新聞組組長王冠惠、新聞副領事楊博容陪同造訪。洛杉磯社執行副總編丁威、副總編陳德安等參與接待，主賓雙方互贈禮品紀念。

華人 世界日報 洛杉磯

上一則

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

下一則

周末這樣玩╱好萊塢 年輕人電影夢起航點

延伸閱讀

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
一分鐘看加州／洛杉磯發跡處 有華人歷史

一分鐘看加州／洛杉磯發跡處 有華人歷史
世報攜恒順親子料理創意圖文賽徵件

世報攜恒順親子料理創意圖文賽徵件
美國中信核桃市分行 盛大開幕

美國中信核桃市分行 盛大開幕
世界日報舊金山社長 訪中華總會館

世界日報舊金山社長 訪中華總會館
世界日報舊金山社長于趾琴 訪中華總會館

世界日報舊金山社長于趾琴 訪中華總會館

熱門新聞

林峰被捕地點在一個加油站附近的社區。（記者啟鉻／攝影）

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

2023-05-28 21:15
林峰（左）與陳軍因涉嫌被中國政府指使，以賄賂美國政府官員推翻法輪功組織以及洗錢罪被捕。（取材自推特）

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

2023-05-28 19:35
12歲的洪昊康拿到了五個大學副學士學位。（蔡爽提供）

華裔少年洪昊康 12歲就大學畢業 還拿五學位

2023-05-25 02:20
四位老人最後購買第二天從香港飛洛杉磯的航班。圖為香港機場。（受訪者提供）

華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包

2023-05-26 02:20
2019年9月15日，陳軍與反共人士發生衝突。（陳維明提供）

LA僑領被捕╱陳軍曾與反共人士衝突「回中國就抓你」

2023-05-28 21:48
已乘坐半程從上海抵達洛杉磯的王先生，竟獲得了全程機票的退款。（圖片來源：受訪人提供）

華人飛美機票意外省下數百元 網路購票平台驚現漏洞

2023-05-30 13:50

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行