經文處長紀欽耀訪世報 深度交流服務僑胞、提升台形象

洛杉磯經文處拜會世界日報主賓合影，（左起）王冠惠、張正育、紀欽耀、于趾琴、丁威、陳德安。（記者丁曙／攝影）

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長紀欽耀一行，6月1日上午拜會世界日報 社長于趾琴，雙方對於服務僑胞、移民聯繫故鄉、融入主流社會、提升台灣國際形象等議題，交換了意見。

于趾琴社長（左）向紀欽耀處長贈送「40世界華人光輝」和聯合報70周年紀念專輯。（記者丁曙／攝影）

于趾琴介紹，世界日報秉持創辦初心，在華人 和華人、華人和故鄉、華人和主流之間架構橋樑，同時因應美國華人社區發展及人口結構變化，推動創新服務，從傳統紙質媒體向數位平台轉型，打造新型態的媒體集團，擴大觸及華人社區用戶，深入探索核心議題，提供客製化行銷服務，建立多元化的數位載具平台。在大洛杉磯地區每天向讀者、用戶及客戶提供華人社區最關心、最即時、最正確的資訊。

她指出，數位媒體時代改變了不少讀者的閱讀習慣，但是，年長者還是喜歡紙本媒體，本地幾乎所有華裔日間老人中心都有訂閱世界日報。世報同時大力發展數位平台，迎合中青年讀者群的需求。

于趾琴並感謝經文處重視世界日報，對於經文處的服務提供正確資訊，確保了新聞的時效性、可信性和準確性。此外，世界日報每年舉辦的大型節慶活動，經文處派員多次參與，了解政府與僑民的距離。

紀欽耀處長（右）向于趾琴社長致贈磁盤藝術紀念品。（記者丁曙／攝影）

紀欽耀讚賞世界日報立場客觀公正，架設主流和華人溝通的橋樑，鼓勵華人融入主流社會。因此，在全美及加州地區擁有最多的華人讀者，影響力最大。他感謝世界日報即時、充分地報導經文處的相關消息，提供僑民的服務項目，推進建設一個團結和諧、安居樂業的僑民社區，同時也促進了美台雙邊經貿文心交流，讓更多在美華人和主流社會了解台灣。他並強調了台灣僑民及第二和第三代後裔，申請台灣護照的意義和便利。

經文處副處長張正育、新聞組組長王冠惠、新聞副領事楊博容陪同造訪。洛杉磯社執行副總編丁威、副總編陳德安等參與接待，主賓雙方互贈禮品紀念。