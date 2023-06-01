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需求增 南加暑假油價恐續高

記者子為╱綜合報導
以華人聚集城市蒙特利公園為例，5月31日各加油站的平均油價在每加侖5美元左右。（截圖自谷歌地圖）
以華人聚集城市蒙特利公園為例，5月31日各加油站的平均油價在每加侖5美元左右。（截圖自谷歌地圖）

美國汽車協會預測，南加的汽油價格恐將在整個暑假期間保持高位，其中一大原因是旅遊出行帶來的汽油需求增加，而旅遊需求的增加始於剛過去的國殤日長周末，並預計會貫穿整個暑假。

截至5月31日，洛杉磯縣的一加侖普通汽油的平均價格已經連續13天上漲，增加了0.9美分，達到4.946美元，是4月20日以來的最高數額。同樣截至5月31日，橙縣一加侖汽油的平均價格也持續上漲，達到4.915美元，是4月19日以來的最高值。以華人聚集城市蒙特利公園為例，5月31日各加油站的平均油價在每加侖5美元左右。

美國汽車協會（American Automobile Association, 俗稱AAA）的發言人維尼加斯（Anlleyn Venegas）表示，通常情況下，當需求增加時，油價就會上漲。不過，汽油價格應該不會飆升到2022年的歷史最高水平，當時一加侖油的平均價格一度超過6美元。

維尼加斯指出，夏季溫暖和晴朗的天氣通常會讓度假者更願意選擇開車出行，剛過去的國殤日長週末的出行數據也證明這點，自駕出行者增多，民眾的駕駛意願恢愎到疫情前的水平。

在國殤日長周末到臨之前，油價已經飆升，在長周末期間，有280萬南加民眾選擇駕車旅行，比2022年同期增加了6%。

駕車出行需求的增加也反映在汽油的價格上，根據美國汽車協會的數據，目前南加一加侖普通汽油的平均價格為4.87美元，比國殤日的前一周高6美分。在加州的部分地方，一加侖汽油的平均價格接近5元。

在洛杉磯到長堤（Long Beach）之間的地區，一加侖普通汽油的平均價格為4.95元，比一周前增加7美分。在范杜拉縣（Ventura County），一加侖普通汽油的價格為4.99美元。加州油價與全國平均每加侖3.58元的價格形成鮮明的差異，全美平均油價較一個月前下降了3美分。

維尼加斯指出，加州已經從4月開始改用夏季混合汽油，這有助於減少排放，但使每加侖汽油的價格增加約15至20美分。維尼加斯還指出，原油的價格目前為每桶73美元，這代表油價應該會持續低於去年同期，「只要原油價格低於每桶80美元，汽油價格就不會像去年一樣飆升。」

根據專家預測，南加的汽油價格預計將在整個暑假期間保持高位。（Pixabay）
根據專家預測，南加的汽油價格預計將在整個暑假期間保持高位。（Pixabay）

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