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天安門事件34年 9人權鬥士獲表彰

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
王涵呼籲全球社會持續關注中國的人權狀況。（記者張庭瑜／攝影）
王涵呼籲全球社會持續關注中國的人權狀況。（記者張庭瑜／攝影）

視覺藝術家協會5月28日（周日）在線上舉行了「天安門34周年紀念六四紀念獎活動暨年度頒獎」，並向九位民權鬥士頒獎。這些獲獎者中包括在封控期間、香港雨傘革命、六四事件以及白紙運動期間多位人權鬥士。

非營利組織視覺藝術家協會1985年成立至今，一直致力於在國際間推動言論和表達自由的權利。更在1989年天安門大屠殺發生一周後，協會成員共同打造一個與在北京天安門廣場上被破壞的民主女神像相似的複製品，並將其擺放在洛杉磯市政廳前，以紀念受害者。從那時起，協會每年定期舉辦紀念活動。

在活動開場前，主持人暨協會會長加布里埃爾（Tony Gabriele）請求每位與會者打開手電筒為受害者致意紀念。會中獲頒獎的九位民權鬥士分別為：黎智英（Jimmy Lai）、譚競嫦（Sharon Hom）、巴洛格（Frank De Balogh）、喬高（David Kilgour）、馬塔斯（David Matas）、鮑克尼（Catherine Bauknight）、嘉措（Palden Gyatso）、彭立發（Peng Lifa）、王涵（Han Wang）。

視覺藝術家協會董事長劉安妮（Anne Lau）致詞時，回憶起1989年的天安門廣場，那時成千上萬的民眾和年輕人聚集在一起，為中國的未來抱有希望。

中國人權組織（Human Rights in China）執行主任譚競嫦回顧該組織自1989年成立以來的發展歷程。她說，該組織一直致力於支持在北京興起並在全國蔓延的民主運動，並揭露不斷擴大的人權侵犯行為，呼籲政府追究責任並尊重人的尊嚴，這正是人權的核心價值所在。

王涵是南加州大學的研究生，也是最年輕的獲獎者之一。他一直積極組織和參與支持中國人權的活動。在2022年11月，他組織了一場燭光守夜活動，紀念在新疆烏魯木齊公寓火災中喪生的害者。此外，他還在南加州大學發起白紙運動，以支持中國的白紙運動。他更曾在矽谷蘋果總部外進行為期七天的絕食抗議，抗議該公司在中國的人權蔑視。

譚競嫦強調，人權工作需要集體努力和長期抗爭。（記者張庭瑜／攝影）
譚競嫦強調，人權工作需要集體努力和長期抗爭。（記者張庭瑜／攝影）
加布里埃爾介紹了視覺藝術家協會的歷史，該協會自1985年成立以來一直致力於推動全...
加布里埃爾介紹了視覺藝術家協會的歷史，該協會自1985年成立以來一直致力於推動全球的言論和表達自由。（記者張庭瑜／攝影）
與會者一同打開手機手電筒紀念並向每位受害者和獲獎人致以敬意。（記者張庭瑜／攝影）
與會者一同打開手機手電筒紀念並向每位受害者和獲獎人致以敬意。（記者張庭瑜／攝影）

天安門 加州大學 白紙運動

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