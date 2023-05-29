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加州盃曲棍球賽 台灣平和國小拚冠軍

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
平和國小的小將們與教練合照，高舉著校旗，展現團結和自豪的精神。（孟心韻提供）
平和國小的小將們與教練合照，高舉著校旗，展現團結和自豪的精神。（孟心韻提供）

來自台灣彰化縣的平和國小的曲棍球隊，5月27至29日在南加范杜拉縣（Ventura County）的Moorpark College參加「美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」，這是疫情後的首次復賽。在近幾日的預賽中，平和國小不負眾望表現出色，將在29日參加前四名爭奪冠亞軍賽。

平和國小自2017年起連續參加「美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」，展現台灣曲棍球隊的實力。並連續三年憑藉優異的表現奪得冠軍，創造令人矚目的佳績。然而，由於疫情關係，比賽活動被迫中斷。今年5月，平和國小曲棍球代表隊再次踏上美國的賽場。

平和國小在27及28日的比賽中取得全勝的出色成績。5月28日的賽事，先以4比0擊敗了Baja Mexicali Red，並在同一天的另一場比賽中以8比0大勝California Hawks。

平和國小曲棍球隊自2017年起已經連續三年奪得「加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」12歲以下組冠軍，後受疫情影響三年未能出國參賽。校長張鴻章表示，儘管已經有超過三年沒有參賽，但每場比賽都全力以赴，並取得全勝的成績。

張鴻章校長也衷心感謝僑胞支持，希望能以優異表現回報大家的支持，為平和國小和台灣爭光。

平和國小參賽隊的來美行程自5月25日至6月2日結束，共有15位隊員和五位領隊。

前四強的比賽將在29日早上8時舉行，冠亞軍賽則將在中午約12時舉行。張鴻章歡迎僑胞前來支持，並為小將們加油。

Moorpark College的地址是：7075 Campus Rd, Moorpark, CA 93021。

加州 疫情 南加

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