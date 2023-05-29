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華人經營安養院助長者 穩定可靠有前景

記者啟鉻／洛杉磯報導
年長者居民舉辦各種社交活動。（受訪者提供）
年長者居民舉辦各種社交活動。（受訪者提供）

在美國針對年長者的養老設施，包括安養院（Assisted Living Facility )，通常是私人住宿單位，提供日常生活支持服務，維持年長者獨立與生活品質。投資地產多年的內陸華人僑領李恩慶，從事安養院運營40餘年，面向主流社會。他認為，從事該行業，穩定可靠，而且很有前景。

李恩慶表示，他與太太移民美國後，就看好該行業前景，一直投資從事這項業務。他多年來在河濱市經營安養院，照顧的年長者以主流人士居多。他說，每位年長者月費至少4500元，最多不超過萬元。由於服務質量好，生意一直很穩定。從長遠看，在美國需要安養院的年長者數量持續增加，而且政府的政策也在向這方面傾斜，所以市場前景可觀。

圖為華人李恩慶在河濱經營的安養院。（受訪者提供）
圖為華人李恩慶在河濱經營的安養院。（受訪者提供）

據了解，作為安養院的住宅單位，有一間或多間臥室，還有浴室和廚房，甚至小廚房。設施的規模和風格都有些差別，有些可能是獨立建築，也有的是在大型社區或綜合設施內。安養院提供年長者日常生活協助，如飲食、沐浴、穿脫衣物、藥物管理和個人衛生等。工作人員會定期對居民安全及居住情況檢查，提供必要支援。

安養院提供居民社交和娛樂活動，設施有活動室、健身中心、圖書館等，居民可以參加多種活動，包括健康課程、藝術、手工藝活動、音樂表演和社交，還有傳統節慶及慶生會等。醫療支援如定期檢查、藥物管理、緊急救護及日常醫療護理。膳食服務提供三餐和零食，並根據年長居民飲食特殊需求提供特定食品。

李恩慶認為，在華人社區經常可看到日間保健中心，這與安養院項目有很大差別。在日間保健中心，參與者絕大多數都可以自由活動，在保健中心可以健身跳舞玩遊戲品嘗美食，還到府車接車送。不過在華人社區經營安養院的業務正在逐漸開展，相信未來會有更多華人投資者從事該業務。

從美國國內對於安養院的需求看，至2030年，全美65歲以上人口佔總人口近五分之一，因此這個市場存在更多投資機會。同時更多年長者希望生活在提供生活協助和社交環境中，而不是孤獨居家。此外，美國家庭結構正發生變化，愈來愈多的家庭面臨照顧年長父母的挑戰，子女因工作壓力和時間限制，很難全面很好照顧家中年長者，而且家中所有設施也並非適合年長者生活起居。

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