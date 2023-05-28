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華裔老兵口述歷史 國殤日開播

記者丁曙／阿罕布拉報導
美國國會圖書館聯絡專員Andrew Huber（左一）一行來到洛杉磯製作「亞裔老兵口述歷史」專題採訪華裔老兵周國華（右二）。（受訪者提供）
美國國會圖書館聯絡專員Andrew Huber（左一）一行來到洛杉磯製作「亞裔老兵口述歷史」專題採訪華裔老兵周國華（右二）。（受訪者提供）

由國會圖書館和華美歷史博物館及華裔族譜課題組合作的「亞裔老兵口述歷史」（AAPI Veteran Oral History），22 日在華人社區的阿罕布拉市立圖書館舉行開播儀式，該項目通過收集和宣傳亞太裔老兵的故事，讓子孫後代從他們勇敢無私的奉獻中，銘記和傳承保衛國家的歷史；19位亞裔老兵分享記憶，他們的故事將從國殤日起陸續播出。

華裔老兵及越南戰爭銅星勳章獲得者周國華的口述歷史將在國殤日播出。（受訪者提供）
華裔老兵及越南戰爭銅星勳章獲得者周國華的口述歷史將在國殤日播出。（受訪者提供）
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華裔老兵及越南戰爭銅星勳章獲得者周國華（Peter M. Chow）表示，亞裔軍人為保衛美國社會安全和自由做出了重要貢獻，他們在美軍服役期間的經歷，作為一種寶貴的遺產，通過公共教育和數位媒體分享，可以幫助民眾更全面更深入地認識美國亞裔軍人保家衛國的奉獻精神和勇敢無畏的個人故事。

華裔老兵及越南戰爭銅星勳章獲得者周國華的口述歷史將在國殤日播出。（受訪者提供）
華裔老兵及越南戰爭銅星勳章獲得者周國華的口述歷史將在國殤日播出。（受訪者提供）
二戰華裔美軍參戰史略1990年代在洛杉磯華埠舉辦。（檔案照，記者丁曙／攝影）
二戰華裔美軍參戰史略1990年代在洛杉磯華埠舉辦。（檔案照，記者丁曙／攝影）

他指出，軍旅生涯培養自己的敬業心態和處事作風，也希望更多華人子弟參軍從政，融入美國主流社會，塑造華裔群體的正面形象和成功的自信心，攜手各族裔美國人建設和生活在一個和諧穩定的社會中。 

周國華的「從軍故事」（My Military Story）將在今年國殤日5月29日（下周一）上午8點在洛杉磯的華語廣播電台和電視頻道同步播出。

洛杉磯華裔退伍軍人1990年代在華埠國父廣場聚會。（檔案照，記者丁曙／攝影）
洛杉磯華裔退伍軍人1990年代在華埠國父廣場聚會。（檔案照，記者丁曙／攝影）

亞裔 華裔 華人

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