自行車摩托車安全月 亞市警嚴揪非法轉彎、不讓行

5月是全美的自行車和摩托車安全月，亞凱迪亞（Arcadia）警局鼓勵民眾安全騎車，並分享駕駛摩托車和騎自行車的安全提示。（取自警局臉書）

5月是全美自行車和摩托車安全月，亞凱迪亞 （Arcadia）警局鼓勵民眾安全騎車，並分享駕駛摩托車和騎自行車的安全提示。

亞市警局代表Barry Miller表示，為確保人們騎車或步行的安全，警局在5月開展交通安全行動，重點關注使騎車人和行人處於危險之中的駕駛者行為，例如超速、非法轉彎、不讓行等。駕駛者應減速並遵守限速規則，小心穿過十字路口。在靠近街道或自行車道轉彎或打開車門之前，仔細觀察騎自行車的人和行人。在騎自行車人後面行駛時要有耐心，並在經過時給他們留出空間。加州 法律要求駕駛者在可能情況下改變車道，讓騎自行車的人通過。切勿分心或精神恍惚駕駛車輛。

對於騎自行車的人要求其晚上要開燈，佩戴正確固定的頭盔，因為頭盔可顯著降低發生碰撞時頭部受傷機率。必須沿車流相同的交通方向行駛，像汽車 駕駛者一樣禮讓行人。行人在十字路口有標記或無標記的人行橫道內，享有先行權。

對於摩托車駕駛的安全，Miller表示，摩托車因為體積小不易被發現，所以變道前要格外小心。騎摩托車的人沒有駕駛者和乘客那樣的汽車保護，宜與摩托車共享道路並安全駕駛。駕駛者變道前務必檢查後視鏡和盲點，不要跟摩托車太近，保持安全距離。如果看到有轉彎信號燈的摩托車，請小心，在繼續前進之前，請確保騎手正在轉彎。

摩托車手要始終佩戴符合美國DOT標準，並配備護目鏡的頭盔。車手要穿皮革或其他結實的衣服，例如夾克、褲子、防滑鞋底的靴子和手套。

在衣服和摩托車上貼上反光條或貼花，讓其他駕駛者更容易看到。要防禦性騎行，不要以為駕駛者可以看到你，避免在駕駛者盲區騎行。即使在白天，也要始終開著燈。最後，無論駕駛者和摩托車手不應在分心或在酒精和或藥物影響下，駕駛和騎行。