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台灣平和國小出征南加曲棍球賽 27日開打

洛杉磯訊
隊員們在賽場上奮力拼搏。（平和國小提供）
隊員們在賽場上奮力拼搏。（平和國小提供）

來自台灣彰化縣的平和國小，自2017起連續三年奪得「美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」冠軍創造佳績，後因疫情中斷。今年5月，平和國小曲棍球代表隊將再次赴美參賽，將於5月27日至29日在南加范杜拉縣（Ventura County）的Moorpark College，參加「美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」，展現台灣曲棍球隊實力。

根據熱心的台僑孟心韻指出，27日上午9時55分和下午2時各有一場比賽，28日上午7時和11時也各有一場比賽，希望僑胞到現場替他們加油。

受疫情影響，平和國小連續三年未能出國參賽，無法蟬聯冠軍寶座。然而，這次他們再次赴美參賽，選手們終於有機會在加州的賽場上展現平日辛勤訓練的成果，積極爭取優異的成績，為國家爭光。

代表中華台北參賽的選手包括：方莧期、林威丞、郭勁、顏上淯、蕭聖爵、陳靖豐、簡琨璋、陳涵鈺、張淮甯、洪芊渝、李亭諭、丁冠語、吳菲洵、陳鬱臻。由校長張鴻章、主任蔡祐仁、組長陳暐碕、教練李騰煬和劉品慧領隊。

平和國小參賽隊的來美行程將從於5月25日至6月2日結束，此次赴美參賽經費來源於縣府與市公所的經費補助，以及張鴻章校長和陳建蒼會長帶領的家長會的全力支持。

Moorpark College的地址是：7075 Campus Rd, Moorpark, CA 93021。

來自台灣彰化縣的平和國小，自2017起連續三年奪得「美國加州盃國際曲棍球分齡錦標...
來自台灣彰化縣的平和國小，自2017起連續三年奪得「美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」的冠軍。（平和國小提供）
隊員們在賽場上奮力拼搏。（平和國小提供）
隊員們在賽場上奮力拼搏。（平和國小提供）

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