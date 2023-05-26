迪士尼改建皮克斯酒店 年底完工

酒店大堂將隨處可見皮克斯人物。（迪士尼提供）

迪士尼 天堂碼頭酒店（Disney's Paradise Pier Hotel）將重新設計，並改造成皮克斯廣場酒店（Pixar Place Hotel），酒店高15層俯瞰著迪士尼加州 冒險樂園 ，預計今年冬天完成改造。建成後，皮克斯廣場酒店將成為美國唯一一家完全以皮克斯為主題的酒店。

酒店大堂以深受喜愛的皮克斯圖像，與酒店現代環境融為一體。 改造完成後，皮克斯電影中的標誌性人物和圖像將出現在前台，且人物形像比真人還要大。一個異想天開、色彩繽紛以人物為靈感的手機，將懸掛在上方，歡迎客人來到經過重新設計的新大堂中庭。

在酒店過夜的客人可在靈感來自海底總動員的全新水上遊樂區嬉戲玩耍，之後還會增加一個家庭遊樂場，其靈感來自皮克斯多個著名的短片，人們可以和短片中的人物一起互動。還可以在電影「藍色雨傘」中充滿愛意的雨傘下，享用美食和飲品。泳池甲板在晚上也是欣賞迪士尼樂園煙花美景的理想場所，也是與家人和朋友在以角色為靈感的舒適壁爐旁休息的理想場所。

今年秋天，酒店將開設一家新餐廳Great Maple和咖啡廳。 Great Maple這家現代美式餐廳，專門提供有趣的高檔休閒食品，還有一個酒吧。這家在酒店一樓的餐廳全天供應早餐、午餐和晚餐，方便酒店客人、當地食客和主題公園遊客光顧。酪乳炸雞、楓糖培根甜甜圈、卡金蝦和切達餅乾蛋鬆餅等，都會是其招牌美食。