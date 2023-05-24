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洛市警局前警員被控性侵4男童 其中2人是他的親屬

洛杉磯訊
警方公布嫌犯圖片，尋找更多受害者。（警方提供）
警方公布嫌犯圖片，尋找更多受害者。（警方提供）

洛杉磯市警局（LAPD ）一名前警員因涉嫌性侵四名男孩，被控對一名兒童實施八項猥褻行為。目前警方正在調查並尋找更多可能的受害者。

嫌犯是46歲的拉佐（Paul Razo）於5月10日被捕，目前仍在拘押接受調查。

洛杉磯縣地檢署（Los Angeles County District Attorney' Office）表示，拉佐在2007年至2016年間在柯汶那（Covina）的家中性侵四名男孩。其中有兩名受害者被確定為他的年幼親屬。

官方在新聞發布會上表示，根據指控以及嫌犯與孩童接觸，調查人員認定可能還有更多受害者。

警方發布了一張拉佐2018年的照片，描述他有黑色頭髮和褐色眼睛。身高5呎9吋，體重245磅。嫌犯曾在洛杉磯市警局任職約24年，擔任好萊塢地區的培訓協調官。警方稱他2023年3月「離職」，但沒有提供更多詳細說明。

洛杉磯市警局表示，正啟動對嫌犯的刑事調查，將審查嫌犯以往工作經歷，並尋找是否有更多的犯罪行為。

同時，LAPD局長摩爾（Michel Moore）深感不安，因嫌犯行為直接違背了警局的核心價值觀以及對警員期望。

洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）在聲明中表示：「針對弱勢孩童性虐待指控令人深感不安，而被告當時是執法人員尤其令人擔憂」，還說「童年性虐待導致難以估量傷害，對被所信任人傷害的受害者深表同情。我們將盡一切努力確保受害者獲得治療所需的支持和資源。任何形式的性虐待都是令人髮指的犯罪行為，我們不會容忍這種行為存在於我們的社區中。」

洛杉磯 性侵 洛縣

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