台美人傳統周園遊會 展台灣文化魅力

許多家長帶著孩子們參加活動，享受著台灣美食小吃的樂趣。孩子們興奮地品嚐著珍珠奶茶、鹽酥雞等台灣特色美食。（記者張庭瑜/攝影）

台美人傳統周園遊會5月20日在蒙特利公園市 巴恩斯公園（Barnes Memorial Park ）盛大舉行，在睽違三年後復辦吸引了上百人共襄盛舉，熱鬧非凡。

Jose Sanchez、黃泰平、饒影凡三人一同代表蒙市頒發感謝狀，感謝台灣會館為蒙市帶來歡樂及人潮。（記者張庭瑜/攝影）

現場有眾多台美人團體表演，還有豐富多樣的台灣小吃美食和台灣特色零嘴文創小物攤位，讓參與者們在看表演、嘗小吃、遊玩的同時，也促進台美人文化的交流和傳承。

活動出席嘉賓有駐洛杉磯 台北經文處處長紀欽耀及夫人黃慧如、聯邦眾議員 趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇、傳統周總召冉瑞宜、洛僑中心陳敏永主任、副主任劉岱欣、鄭心茹，以及蒙特利公園市長Jose Sanchez、副市長黃泰平、市議員饒影凡等，他們對這項活動都很支持。

方樹強（中）向陳柏宇和冉瑞宜頒發感謝狀，感謝他們對活動的舉辦做出的貢獻，讓人們能夠共同享受這個美好的盛會。（記者張庭瑜/攝影）

趙美心致辭表示，非常高興看到台美人傳統周園遊會在三年中斷後再度回歸，她感謝台灣會館能將活動帶回蒙市。方樹強表示，洛杉磯縣擁有全美最大的台美人社區，他對台美人做出的貢獻表示感謝。

紀欽耀感謝台灣會館舉辦這場盛會，在美國有數百萬台美人，他們也對台灣傳統文化有著深深的情感，希望通過今天活動，能讓更多人有機會了解和欣賞台灣的文化。

冉瑞宜表示，今年得到了許多基金會的協助，並為民眾提供醫療服務。同時，他們也邀請了許多攤位來推廣社區資訊。她深信台灣人的良善力量匯聚在一起時，能夠創造出更美好的世界。他們相信隨著良善力量的增加，台美人的聲音將被更多人聽見。作為社區的一份子，他們一直致力於實現這個目標。