華裔學霸三姊妹 都唸MIT

林家三姐妹，MIT三校友，（左起）林春詩（Jessica Lam）、林雪詩（Michelle Lam）、林美詩（Sarah Lam）。（受訪者提供）

哈仙達岡學區威爾森高中（Glen A. Wilson HS）5月18日下午舉行畢業典禮，華裔女生林雪詩（Michelle Lam）將追隨她的兩位姐姐挺進麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology，MIT ）。MIT在2022-23年美國大學排名第二，錄取率4%，而林家三姐妹前後成為MIT校友，堪稱青年才俊，在當地社區傳為佳話。

小妹林雪詩分享經驗，她說從小對工程很有熱情，升入高中第一年就參與很多與科技工程數學（STEM）相關的課外活動，其中之一是學校的FIRST科技挑戰賽機器人團隊，她非常喜愛與團隊成員合作打造的機器人，不僅培養技術能力，而且通過將STEM引入當地團體和學校，以及舉辦學生參與的機器人技術展覽會等活動，來為社區服務。

她的才能和熱情被同學們推選為隊長，在團隊合作下機器人改進取得很大成功，代表南加州地區參加德州休士頓（Houston）舉行的世界錦標賽。通過科技競賽，她結識了來自世界各地的才華洋溢、積極進取的學生。

此外，林雪詩還參加了卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon）的「人工智能 普及」（AI4ALL）暑期項目，獲得全額獎學金在該校進修，並且師從全國領先的教授和研究人員學習人工智能。該項目讓她有興趣加入一個研究團隊，繼續向富樂頓加州州大（Cal State Fullerton）的生物力學研究人員學習使用新型軟件。

林雪詩在威爾森高中參與機器人，和人工智能課外活動的經歷，展現了她在大學申請中的優勢，受到了MIT招生 人員的青睞。「我認為這種熱情在我的大學申請過程中充分體現，幫助自己在激烈競爭中脫穎而出。」

秋季入學麻省理工後，林雪詩將主修機械工程，重點是機器人技術。雖然還沒有具體的職業規畫，但希望作為大學生參與實習和研究小組，以獲得更多歷練。現在的首要任務是上課學習，同時也興奮地憧憬未來的學術旅程，將會把自己帶到一個閃亮的頂點。

美國頂級私立大學招生有一個約談程序，林雪詩接受當地一位MIT校友的面試。在約談中，她深入地介紹了對課外活動的熱情，並且透過這些活動更真切地了解自己，以及最喜歡的課外活動的具體項目。但是，她較少談及參加活動的數量或成就，而是更多地描述這些活動使自己受益良多，以及深感幸運參與其中。