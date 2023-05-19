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台美人傳統周 5月20日蒙市園遊會

洛杉磯訊
台美人最期待的大洛杉磯台美人傳統周園遊會，將於20日在蒙市巴恩斯公園舉辦。（主辦方提供）
台美人最期待的大洛杉磯台美人傳統周園遊會，將於20日在蒙市巴恩斯公園舉辦。（主辦方提供）

台美人最期待的大洛杉磯台美人傳統周園遊會，將於20日（周六）上午10時到下午5時在蒙特利公園市巴恩斯公園（Barnes Memorial Park Amphitheater）舉辦。民眾在初夏暖陽下，可欣賞精彩的台美人團體表演，與品嘗台灣小吃美食、波霸奶茶等，並有台灣直飛來的團購零嘴、本地台美人文創小物，歡迎大家共襄盛舉。

園遊會兒童繪畫比賽今年恢復實體舉辦，歡迎小朋友報名參加線上報名，連結:https://www.i-matter.info/tahw-art ，現場也接受報名，主辦單位將提供比賽專畫紙。 請小朋友自備比賽核准繪畫工具（彩色筆，彩色鉛筆，蠟筆，或彩色原子筆），還有繪畫板。得獎作品將在大洛杉磯台灣會館加框懸掛展示一年。今年有慈濟眼科與牙科義診，避免鄉親久候，歡迎先到園遊會現場的慈濟攤位登記，由志工安排看診。

園遊會現場販售園遊劵一張十元即可有一次抽獎機會，買越多中獎機會越高。抽獎獎項超過50項、獎品內容豐富，有媽媽們最愛的氣炸鍋、烤盤、慢燉鍋、精美小家電、現金紅包與華航機票。

洛杉磯 蒙特利公園市 美食

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