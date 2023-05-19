5/24「台灣日」 千名台僑嗨翻天使球場

左起橙縣台灣傳統週籌委會召集人張欣珠及林翠雲、橙僑中心主任蕭蓓如、Rocks Baseball負責人戴于程及籌委會召集人呂耀勳、黃河芬、徐湛生。 (橙僑中心提供)

南加 州橙縣 安那罕天使 球場將在5月24日（星期三），舉辦睽違已久的「台灣日」活動。當天，將由洛杉磯天使隊對陣波士頓紅襪隊，並邀請1700名台灣鄉親到十個指定座位區，為主場球隊加油打氣。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀，也將代表開球，而來自台灣的「樂天女孩啦啦隊」也將帶來精采的活力賽前表演。

這場「天使隊台灣日」由台灣兄弟象退役球員戴于程發起，他目前擔任美國Rocks Baseball的負責人兼南加棒球教練。在籌畫活動初期，戴于程聯繫了當地的橙縣台灣傳統周籌備委員會、橙僑中心以及洛縣其他社團，共同努力打造這項與南加州台裔社區緊密相關的盛事。

戴于程表示，一開始他只是希望能達到700人的目標，但非常感謝許多熱心的社團朋友積極宣傳。特別要感謝橙縣台灣傳統周籌備委員會和橙僑中心提供的合作平台，目前有超過1700位僑民預定座位，已額滿無法再加訂位。此外，為讓活動更加統一，他們特別設計了「天使隊台灣日」專屬球衣。

球衣正面印有天使隊徽章，左上角有「長榮航空EVA AIR」的贊助商標。球衣背面則印有「TAIWAN 1」，象徵台灣第一。右袖上還縫上「Hello Taiwan」的標誌，並搭配天使隊的鴨舌帽，以鮮紅色彩表達大家的熱情四溢。

戴于程透露了「天使隊台灣日」活動的更多內容。當天，除了為鄉親們準備「2023 台灣日紀念T-Shirt」之外，最難得的是，台灣「樂天女孩啦啦隊」的副隊長菲菲、Yuri、岱縈、穎樂、若潼、林襄和團長壯壯，將在比賽前進行舞蹈表演，並贈送五顆大聯盟比賽的用球和三顆中華職棒球星簽名球，為活動增添精采。

超過1700位台僑將共同參與這場久違的台灣日棒球活動。（記者張庭瑜／攝影）

今年美國職棒大聯盟（MLB）將有三支球隊在主場舉辦「台灣日」活動，分別是洛杉磯天使隊首場於5月24日，奧克蘭運動家隊5月27日，紐約大都會隊8月27日舉行。

橙縣台灣傳統周籌備委員會「天使隊台灣日」活動推手林翠雲表示，門票迅速售罄，她衷心感謝橙縣台美商會、橙縣台灣同鄉會、橙縣華人獅子會、橙縣華人商會、橙縣台灣醫師及牙醫師公會、橙縣台灣人公共事務會以及台美菁英協會橙縣分會的全力支持。