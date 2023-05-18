閔大衛表揚8亞太裔領袖 「對社區貢獻卓著」

加州州議員閔大衛表揚亞太裔領袖，圖左起Joseph Jonghyun Jeon、Edward Kim、Shani Moslehi、Jay Ungos、Dave Min、Lucy Sun、Rose Tsai、Gurpreet Ahuja及Naz Hamid。（記者蕭迪玉/攝影）

代表爾灣一帶的加州第37選區韓裔州參議員 閔大衛（Dave Min），日前在南海岸中華文化中心舉辦第二屆亞太裔高峰會（Empowerment Summit），表揚對社區貢獻卓著的八位亞太裔楷模，希望在慶祝亞太裔傳統月之際，促進社區對亞太裔文化的認識與接納。

八位接受表揚的亞太裔楷模，包括華裔律師蔡玟慧（Rose Tsai）、橙縣 伊朗裔商會創辦人Shani Moslehi、爾灣加大 韓國研究中心主任Joseph Jonghyun Jeon、小型企業多元聯盟創辦人Jay Ungos、橙縣兒童醫院耳鼻喉科主任Gurpreet Ahuja、橙縣美術館董事長Lucy Sun、爾灣市社區服務委員會主席Naz Hamid，及橙縣希望城癌症中心主任醫師Edward Kim。

已宣佈將競選聯邦第47選區國會議員席位的閔大衛，原任教爾灣加大法學院，2020年當選加州參議員。閔大衛致詞表示，他擔任州參議員以來，收到許多學生來信，感謝他為亞太裔從政鋪路，其實近年來亞太裔不僅爭取到政壇上的重要地位，在其他領域也有出類拔萃的表現。