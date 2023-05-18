加州黑熊出沒 數量暴增三倍

一隻熊闖入西拉瑪德瑞居民家中吃肯德基。 (KTLA)

加州 州旗上的灰熊被獵殺至滅絕已有百年，但數據顯示近幾十年來，野生黑熊數量已暴增到3萬至4萬之間。洛杉磯縣一名市長指出，自己家養的雞也被黑熊吃了，這些黑熊對人類的威脅究竟有多大，人們看法不一。

根據加州魚類和野生動物局（CDFW）的數據，黑熊在上世紀80年代初期，約為1萬至1萬5000隻，但如今已增加到3倍左右。黑熊顏色各不相同，有些是肉桂色，有些淺棕色，大小重量也不同，但牠們都被認為是黑熊，這也是目前唯一在加州野外能找到的熊。

隨著人口激增，在與自然棲息地交界的地區，人們與黑熊的相遇也更加頻繁。洛縣 一些城市，人們經常看到黑熊在垃圾箱中翻找，有些熊進入家中尋找食物，也有熊在後院游泳池中戲水，人們甚至目擊黑熊在居民區街道上散步。

今年4月，洛縣西拉瑪德瑞（Sierra Madre）宣布黑熊對公共安全構成威脅。去年，該市警方共接到130起居民區黑熊的報警電話，但沒有一起涉及襲擊人類。市長加西亞（Edward Garcia）表示，自己養的雞也被黑熊吃掉了。

西拉瑪德瑞市稱黑熊對城市公共安全構成威脅。 （記者丁曙／攝影）

但從各方面看，黑熊襲擊人類事件在加州極為罕見。最後一次已知的熊對人類發動致命襲擊是2008年，當時一隻受過電影 表演訓練的圈養熊Rocky，在大熊湖（Big Bear Lake）襲擊飼養員。據世界動物基金會（World Animal Foundation）稱，自1986年以來，加州並沒有發生過野生黑熊致命襲擊人類的事件。

CDFW表示，每年都會收到數以千計的熊出沒報告，但很少有人將它確定為對公共安全存在迫在眉睫的威脅，野生動物代理人更願意讓一隻製造麻煩的熊，平靜下來並重新安置，而不是對其實施安樂死。據CDFW稱，熊的鼻子比人類鼻子強100倍，比獵犬的鼻子強7倍，牠們經常被食物垃圾吸引，也被餵鳥器、植物肥料、防凍劑甚至汽油吸引。

今年1月，CDFW和內華達州野生動物部門宣布，與BearWise建立合作夥伴關係，這是一家由黑熊生物學家開發的非營利組織，旨在教育公眾如何與黑熊相處，他們為房主創建家庭清單，以確保財產和寵物安全。該組織建議民眾保持垃圾容器和回收箱的清潔，烤架和煙熏器不使用時要存放在裡面，並且永遠不要將食物留在停放外面的汽車中。