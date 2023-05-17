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蒙市心理博覽會 5/20療癒民眾 前100人享免費茶點

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
蒙市將於5月20日舉辦心理博覽會。（蒙市提供）
蒙市將於5月20日舉辦心理博覽會。（蒙市提供）

每年5月都是美國的「心理健康意識月」，自1949年由美國心理衛生組織（Mental Health America）發起以來，迄今已72年。在經歷了震驚全美的槍擊案後，蒙特利公園市一直處於社區療癒和恢復的過程中，為了喚起大家對心理健康的重視，蒙市市立圖書館(Monterey Park Bruggemeyer Library)和娛樂與社區服務部將在5月共同舉辦2023年心理健康與保健資源博覽會。

心理健康與保健資源博覽會將於5月20日（周六）上午10點至下午2點舉行，地點為蘭利老人中心（Langley Senior Service Center)。參與博覽會的民眾將可和洛縣各地組織交流，包括照顧精神疾病患者、提供心理健康服務、家庭支持和法律援助的各類組織。嘉惠爾醫院將為到場民眾提供精美贈品和免費的新冠疫苗接種服務。華埠服務中心也慷慨贊助，前100名到場者將獲得免費茶點。

此外，5月是讓患有心理健康或行為障礙的人，提高認識以減少痛苦經歷的月份。許多人由於無法獲得心理健康服務和感到羞恥而得不到護理。心理健康與保健資源博覽會將為心理疾病患者提供「如何調節自我內心、減少羞恥感」的相關知識和學習，包括教育、了解治療方案或加入支持小組。

本次活動免費向公眾開放。蘭利老人中心位於400 W. Emerson Avenue, Monterey Park, CA 91754。有關該活動的更多信息，請查閱www.montereypark.ca.gov/healmpk，或致電626-307-1368。

心理健康 老人中心 蒙特利公園市

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