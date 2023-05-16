「母愛大無疆」慶母親節 另一半秀廚藝
南加州中國大專院校聯合校友會14日（周日）在洛僑中心舉辦第36屆母親節慶祝大會「母愛大無疆，親恩恆長久」。除頒獎給多位好媽媽外，多名先生更大秀廚藝，並表示「以後天天煮飯給太太吃」。多樣精采活動，讓來賓不僅與母親、太太度過美好時光，還一同締造難忘的回憶。
活動上午10時在洛僑中心舉行，在眾多僑領見證下，剪開剪綵彩球，並由「君子近庖廚」作為活動首炮，拉開系列活動的序幕。李錦記兩位大廚楊利華和寧忠君，以李錦記罐頭、海鮮和調味料為民眾帶來美味的爆炒海鮮和爽口沙拉。他們的烹飪技巧和創意除結合傳統與現代，更為現場的參與者帶來獨特的味覺饗宴。除了兩位大廚的精采廚藝秀外，更有3組共15位參賽者參與比賽，展示他們的廚藝技巧。比賽中，參賽者們不僅展示了傳統台菜、粵菜和美式料理的精湛技巧，更激發他們各自的創意，將原先一成不變的料理加入個人特色，呈現出一道道令人垂涎欲滴的美味佳餚。
接著，在室內舉行的「表揚好母親、好岳母及好婆婆」頒獎活動。各單位推薦共計18位出色的媽媽，其中有些媽媽曾經走過艱辛的單親之路，有些媽媽為殘障兒辛勤付出，還有媽媽克服雙目失明的困難，自學三種樂器，還有中年移民至美國，仍持續學習客服困難並攻讀學位的媽媽。每位媽媽都以獨特的毅力和堅韌精神為大家樹立榜樣。
同一天還舉行「母親節藝展」和「母親節兒童賀卡設計繪畫比賽」，以及抽獎活動，這些活動讓到場的來賓玩得不亦樂乎。其中藝展的各式藝文作品，展現母親節的主題和對母親的敬意。兒童賀卡設計繪畫比賽，則展現他們對母親的愛與感激之情。抽獎活動則為現場的參與者，帶來驚喜和樂趣。
包括中華民國總統府國策顧問田詒鴻、駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀及夫人黃慧如、聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、羅省中華會館主席李金生、中華民國僑務諮詢委員高啟正和夫人何溫純、大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇、亞凱迪亞市市長鄭博仁、核桃市市長伍立倫、聖蓋博市議員丁言愉、洛杉磯華僑文教服務中心陳敏永主任和夫人詹心儀、加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青、世界華人工商婦女企管協會南加州分會會長鄭怡薇、世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會會長黃崇飛、世界日報社長于趾琴、中華航空公司美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟、許氏蔘業集園林維章副總裁等貴賓參與活動。
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「君子近庖廚」創意料理美味、造型驚豔 烹飪賽慶母親節
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