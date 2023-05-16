「母愛大無疆」慶母親節 另一半秀廚藝

獲頒好媽媽的母親及她的家人們一同合影留念，高舉著活動方頒發的獎牌。（記者張庭瑜／攝影）

南加州 中國大專院校聯合校友會14日（周日）在洛僑中心舉辦第36屆母親節 慶祝大會「母愛大無疆，親恩恆長久」。除頒獎給多位好媽媽外，多名先生更大秀廚藝，並表示「以後天天煮飯給太太吃」。多樣精采活動，讓來賓不僅與母親、太太度過美好時光，還一同締造難忘的回憶。

第一輪比賽的參賽者興高采烈地一同舉起自己的作品合影。其中，一道精美的龍蝦沙拉尤其吸引眾人的目光。（記者張庭瑜／攝影）

活動上午10時在洛僑中心舉行，在眾多僑領見證下，剪開剪綵彩球，並由「君子近庖廚」作為活動首炮，拉開系列活動的序幕。李錦記兩位大廚楊利華和寧忠君，以李錦記罐頭、海鮮和調味料為民眾帶來美味的爆炒海鮮和爽口沙拉。他們的烹飪技巧和創意除結合傳統與現代，更為現場的參與者帶來獨特的味覺饗宴。除了兩位大廚的精采廚藝秀外，更有3組共15位參賽者參與比賽，展示他們的廚藝技巧。比賽中，參賽者們不僅展示了傳統台菜、粵菜和美式料理的精湛技巧，更激發他們各自的創意，將原先一成不變的料理加入個人特色，呈現出一道道令人垂涎欲滴的美味佳餚。

獲頒好媽媽獎的最年長者已經一百歲，紀欽耀（右二）特別為其頒獎。（記者張庭瑜／攝影）

接著，在室內舉行的「表揚好母親、好岳母及好婆婆」頒獎活動。各單位推薦共計18位出色的媽媽，其中有些媽媽曾經走過艱辛的單親之路，有些媽媽為殘障兒辛勤付出，還有媽媽克服雙目失明的困難，自學三種樂器，還有中年移民至美國，仍持續學習客服困難並攻讀學位的媽媽。每位媽媽都以獨特的毅力和堅韌精神為大家樹立榜樣。

同一天還舉行「母親節藝展」和「母親節兒童賀卡設計繪畫比賽」，以及抽獎活動，這些活動讓到場的來賓玩得不亦樂乎。其中藝展的各式藝文作品，展現母親節的主題和對母親的敬意。兒童賀卡設計繪畫比賽，則展現他們對母親的愛與感激之情。抽獎活動則為現場的參與者，帶來驚喜和樂趣。

聯邦眾議員趙美心在致詞時感謝活動主辦方舉辦這次活動，並表達對母親節的祝福。（記者張庭瑜／攝影）

加州眾議員方樹強向大家祝福母親節快樂。（記者張庭瑜／攝影）

包括中華民國總統府國策顧問田詒鴻、駐洛杉磯 台北經文處處長紀欽耀及夫人黃慧如、聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、羅省中華會館主席李金生、中華民國僑務諮詢委員高啟正和夫人何溫純、大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇、亞凱迪亞市市長鄭博仁、核桃市市長伍立倫、聖蓋博市議員丁言愉、洛杉磯華僑文教服務中心陳敏永主任和夫人詹心儀、加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青、世界華人工商婦女企管協會南加州分會會長鄭怡薇、世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會會長黃崇飛、世界日報社長于趾琴、中華航空公司美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟、許氏蔘業集園林維章副總裁等貴賓參與活動。

君子近庖廚的工作人員齊聚一堂，一同比讚，並祝願參賽者如願得獎。（記者張庭瑜／攝影）

所有來賓齊心合力，手舉剪刀，共同剪綵，為活動拉開精彩序幕。（記者張庭瑜／攝影）

亞凱迪亞市市長鄭博仁（左三）向會長辛志超（左二）、理事長黃美月（右二）和召集人吳典龍（左一）等頒發感謝狀。（記者張庭瑜／攝影）

李錦記大廚示範的爆炒海鮮吸引了眾多民眾的矚目和關注。（記者張庭瑜／攝影）

在同一天舉辦的花藝展中，展示了許多精美的插花作品和繪畫作品。（記者張庭瑜／攝影）

出席的來賓和貴賓們一同合影留念，並齊聲大喊「母親節快樂！」。（記者張庭瑜／攝影）