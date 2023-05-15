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EMS線上會議 為跨性別者爭取權益

記者啟鉻／洛杉磯報導
德州休士頓民主黨籍華裔眾議員吳元之（Gene Wu）（記者啟鉻／翻攝）
德州休士頓民主黨籍華裔眾議員吳元之（Gene Wu）（記者啟鉻／翻攝）

少數族裔媒體中心（EMS）針對目前全美部分州針對跨性別群體攻擊及立法舉辦線上會議，認為兩個陣營的文化戰爭都對準了跨性別者。自2023年初到目前，針對跨性別者權利而提出並成為法律的法案，比以往任何時候都要多。因此有必要對大眾宣導，了解跨性別群體現狀，及維權團體要做的工作。

全美跨性別青年平等基金會創始人瑪斯琪（Susa Maasch）說，十餘年前成立組織，有些項目是針對跨性別青年群體。希望提供部分資金給從紅州（共和黨主政）逃出的跨性別家庭。通過接觸，聽到這個群體數百人乃至上千人故事，很多遭遇讓人傷心欲絕。很多家庭因種種原因逃離了紅州，其中大部分來自佛州、德州。值得關注的是，這些家庭非常恐慌，覺得現在對跨性別者的歧視日趨嚴重，針對跨性別年輕人，甚至孩童，有的學校也存在對跨性別歧視問題。為了逃避歧視和仇恨，這些人背井離鄉，到了完全陌生的地方，不再有返回的夢想。

德州休士頓民主黨籍華裔眾議員吳元之（Gene Wu）表示，擔任眾議員超過十年，這是第三次反對跨性別者法案。現在針對少數跨性別群體的立法愈演愈烈，而這個群體是很脆弱的，還沒有形成社會力量。很多時候大眾並不理解這種現象，就需要對大眾宣導。如果華人現在不起來幫助跨性別群體，那麼下次就會輪到華裔所在群體被攻擊。現在共和黨對跨性別群體大動干戈。他認為真正能阻擋這個趨勢的，是需要每一位支持者站出來大聲疾呼，發出反對聲音。

佛羅里達平等組織執行長史密斯（Nadine Smith）表示，佛州針對跨性別青少年群體推出多項限制性法案。跨性別年輕人因此面臨種族歧視問題，有的極具侮辱性。有的跨性別者無法確定到底上哪個衛生間，甚至還受到指控。同時，增加了父母對於跨性別子女接受醫療服務的負擔，因為法案也讓提供跨性別者提供醫療服務變成非法。

北卡州共同事業團體副主任瓊斯（Sailor Jones）表示，北卡是全美對跨性別者攻擊最嚴重的州之一，當地立法者正在推動多項反跨性別者法案，包括試圖限制讓跨性別者接受醫療確認的護理，及限制參加性別確認相關運動等，從而對這個群體造成限制和歧視。

全美跨性別青年平等基金會創始人瑪斯琪（Susa Maasch）（記者啟鉻／翻攝）
全美跨性別青年平等基金會創始人瑪斯琪（Susa Maasch）（記者啟鉻／翻攝）
佛羅里達平等組織執行長史密斯（Nadine Smith ）（記者啟鉻／翻攝）
佛羅里達平等組織執行長史密斯（Nadine Smith ）（記者啟鉻／翻攝）
北卡州共同事業團體副主任瓊斯（Sailor Jones）（記者啟鉻／翻攝）
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跨性別 種族歧視 佛州

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