亞凱迪亞Highland Oaks小學選出新校長

Highland Oaks小學的教師員工祝賀Debbie Champion（後排中間手捧花束）獲任校長。（Arcadia Unified提供）

華裔生過半的亞凱迪亞學區 （Arcadia Unified）的教育 委員會，近日一致通過在該學區任教超過25年的老師Debbie Champion，在經過嚴格和競爭激烈的招聘流程後，被任命為Highland Oaks小學新校長。

Champion在亞凱迪亞學區開始了職業生涯，最初在Holly Avenue小學任教15年。 2013年，學區實施了教學指導計劃，其中Champion被聘為首批教學指導教師之一，協助和支持其他教師採用和實施共同核心標準（Common Core standards）。正是通過這個機會，她首次開始為Highland Oaks小學服務。在擔任該職位一年後，她通過數據驅動的創新教學策略，指導學生的社交情感發展和學業成就。

對將上任，Champion表達了堅定的承諾，將繼續實施以學生為中心的教學方法，並建立包容和尊重所有人的校園文化。

Champion表示，她非常關心Highland Oaks的學生、員工和家庭，並高度致力於維持其積極的學習環境。她希望所有的學生都能繼續受教於高素質的教師和敬業的員工，他們了解學生，也相信他們的能力，並確保他們發揮最大的學術和社會情感潛力。

Highland Oaks小學現任校長Patti Mattera，在這個崗位上任職近七年，晉升為該學區辦公室領導團隊成員，擔任課程、教學和評估主任。