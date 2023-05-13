支票詐欺拒付款 華人遇惡房客

惡房客被驅趕後搬家離開。（受訪者提供）

南加 內陸河濱縣的華人邱先生，2022年出租房屋時，遭遇惡房客使用空頭支票 欺詐，再三催繳房租，過程擾人，前後花了三個月時間與房客搏鬥，最後還得請出律師提告，才將惡房客驅逐。

邱先生在內陸有兩處獨立屋出租，一棟在艾辛諾湖市（Lake Elsinore），另一棟在東谷市（Eastvale）。東谷市出租的獨立屋是2800多平方呎，月租3900多元。

出租屋內陳設。（受訪者提供）

他於2022年11月初在出租平台發布招租資訊，在三天內就有十幾人有意申請。不久，他接到電話，有人表示願意申請並希望先看一下租屋。邱先生說，對方是西裔，來看房時開了一輛新款賓士SUV車，穿了一身名牌服裝，稱曾做過地產開發，父親在墨西哥有一個很大的地產開發公司，表示對住宅特別滿意，希望儘快將出租事宜確認，並豪爽主動表示要一次性付清一年租金 。

這位房客明確說，身分是綠卡，從佛州剛來南加不久，太太是美國公民。由於夫妻信用分數都不高，所以才一次性用現金支票付清一年租金，希望邱先生不要再查信用。邱先生看到對方很誠實、爽快答應。

租方拿的是一張普通銀行轉帳支票，金額是5萬多元。出於信任，邱先生收下。對方也很快與太太、孩子連同家具搬進出租屋。

但在銀行存入房客提供的支票後不久，邱先生就得到銀行通知這是一張空頭支票。邱先生說，他心裡很急，就給房客打電話詢問。對方也順利接聽電話，還解釋說，是公司遭開除的會計偷了錢，帳戶裡被盜取了8萬多元。但信誓旦旦表示會確保全額支付租金和押金逾5萬元。但此時，邱先生已開始對房客起了疑心。

經過多次催繳租金後，最多是一天聯絡四次，邱先生從房客得到另一張現金支票再次無法兌付，銀行答覆是對方提供的支票帳戶資金不足（insufficient fund ）。邱先生非常憤怒，就再次打電話指責房客，並表示若再不交租金，就會採取法律行動。

但房客採取拖字訣，照常接電話，口頭上是說很快就支付，行為則是一拖再拖。這時邱先生明確告訴訪客，再繼續拖欠租金就要提告、驅逐。

不久，房客致電邱先生去租屋取租金。邱先生說，聽到這個消息很高興。見面時房客拿出一張現金支票，說只有1萬5000多元。但尾款仍是一拖再拖。終於，邱先生下決心請律師走司法程序將房客驅逐。