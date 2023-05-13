東北總商會聯誼 品嘗家鄉美食

美國東北總商會和霞光獅子會會長路霞（後排左五）日前組織舉辦五四青年節的聯誼活動。（記者張宏／攝影）

美國東北總商會和霞光獅子會日前聯合舉辦五四青年節的聯誼活動。大家一起做家鄉美食 ，煮餃子話家常，交流在美國生活的各種資訊和創業歷程，其樂融融。

作為商會和霞光獅子會的會長，路霞分享了她日前參加南加州華人 聯合總會組織的關懷洛杉磯遊民 慈善捐贈活動的心得。她說，5月是年度美國亞太裔傳統月。這次向無家可歸者慈善捐助的主題活動，用實際行動慶祝美國亞太裔傳統月，華人社區關愛和回饋遊民，為其送去食物和衣服，期盼這些舉動能給遊民們帶來溫暖。

聯誼活動聚集了數十人，商會秘書長帶領骨幹會員烹飪料理，和為大家準備中國傳統美食水餃。在製作過程中採用國產最先進的機器做餃子皮，讓大家體驗科技的進步，和品嘗到多種餡料的美味水餃。

美國東北總商會和霞光獅子會日前聯合舉辦五四青年節的聯誼活動。大家一起做家鄉美食，煮餃子話家常。（記者張宏／攝影）

還有會員帶來了拿手料理，包括鹵水鳳爪、紅燒獅子頭、東北拌菜和酸菜豆腐湯等，美食美酒讓大家很快拉近距離。路霞表示，霞光獅子會和美國東部總商會的會員，都是在各個行業發光發熱的代表人物和專業人士。會員有會計師，金融理財師，珠寶店的老闆，地產界精英， 導演，太陽能公司老闆等，正是各路英雄聚一堂，互通有無。

會員們也吃得開心聊得開心，一名會員表示，非常感謝路霞會長做了這麼有意義的聯誼活動，為南加州的華人僑胞提供平台，做好對接橋梁。同時也能在海外感受到華人同胞的溫暖。