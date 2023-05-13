東北總商會聯誼 品嘗家鄉美食
美國東北總商會和霞光獅子會日前聯合舉辦五四青年節的聯誼活動。大家一起做家鄉美食，煮餃子話家常，交流在美國生活的各種資訊和創業歷程，其樂融融。
作為商會和霞光獅子會的會長，路霞分享了她日前參加南加州華人聯合總會組織的關懷洛杉磯遊民慈善捐贈活動的心得。她說，5月是年度美國亞太裔傳統月。這次向無家可歸者慈善捐助的主題活動，用實際行動慶祝美國亞太裔傳統月，華人社區關愛和回饋遊民，為其送去食物和衣服，期盼這些舉動能給遊民們帶來溫暖。
聯誼活動聚集了數十人，商會秘書長帶領骨幹會員烹飪料理，和為大家準備中國傳統美食水餃。在製作過程中採用國產最先進的機器做餃子皮，讓大家體驗科技的進步，和品嘗到多種餡料的美味水餃。
還有會員帶來了拿手料理，包括鹵水鳳爪、紅燒獅子頭、東北拌菜和酸菜豆腐湯等，美食美酒讓大家很快拉近距離。路霞表示，霞光獅子會和美國東部總商會的會員，都是在各個行業發光發熱的代表人物和專業人士。會員有會計師，金融理財師，珠寶店的老闆，地產界精英， 導演，太陽能公司老闆等，正是各路英雄聚一堂，互通有無。
會員們也吃得開心聊得開心，一名會員表示，非常感謝路霞會長做了這麼有意義的聯誼活動，為南加州的華人僑胞提供平台，做好對接橋梁。同時也能在海外感受到華人同胞的溫暖。
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