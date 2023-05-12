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雨季過後 漢庭頓圖書館玫瑰盛開

記者趙健／聖瑪利諾市報導
玫瑰在冬日剪枝後的第一次綻放是最漂亮的。（圖片來源：受訪者提供）
玫瑰在冬日剪枝後的第一次綻放是最漂亮的。（圖片來源：受訪者提供）

洛杉磯縣聖瑪利諾漢庭頓圖書館（The Huntington Library）的玫瑰園，以其美麗多樣的玫瑰品種而聞名，是世界上最著名的玫瑰花園之一。而今年由於南加州地區雨水豐沛，這裡的玫瑰更是綻放出數年未見的盛景。

漢庭頓圖書館玫瑰園始建於1908年，佔地約3.5英畝，擁有超過3000株玫瑰，品種超過1200個，包括舊式玫瑰（Old Garden Rose）、現代玫瑰（Modern Rose）、迷你玫瑰（Miniature Rose）、繁花玫瑰（English Rose）等。花園內的玫瑰經過精心栽培和管理，配以專業的花園設計，呈現出令人驚艷的美景。

聖瑪利諾市居Jenny陳是玫瑰愛好者，20多年來她和先生每年都會去玫瑰園賞花。她說，玫瑰喜水喜光，今年加州雨水豐沛，玫瑰園中的玫瑰綻放得格外美麗。她的許多朋友都說，「好多年都沒見過開得這麼好的玫瑰了！」

Jenny表示，玫瑰在冬日剪枝後的第一次綻放是最漂亮的，建議喜歡玫瑰的朋友在近一兩周內前往觀賞。此外，園內還有一些獨特的玫瑰品種，比如名為「Huntington's 100th」的多色玫瑰，同一株「Huntington's 100th」裡會開出多種顏色的花朵，且香氣濃鬱，非常值得觀賞。「Huntington's 100th」是玫瑰園館長Tom Carruth花費超過十年時間才培育出的品種，以漢庭頓圖書館百年誕辰命名。

此外，漢庭頓圖書館內標誌性的玫瑰花園英國茶室，將於5月24日重新向公眾開放。自5月10日起，公眾可透過第三方平台「OpenTable」預訂用餐。

漢庭頓圖書館玫瑰園始建於1908年，佔地約3.5英畝，擁有超過3000株玫瑰，品...
漢庭頓圖書館玫瑰園始建於1908年，佔地約3.5英畝，擁有超過3000株玫瑰，品種超過1200個。（圖片來源：受訪者提供）

漢庭頓圖書館 加州 聖瑪利諾

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