世報「建材裝修大展」7月連兩天舉辦 南加建築業齊聚

先前舉辦的建材裝修大展講座，現場座無虛席。（記者高梓原／攝影）

世界日報洛杉磯社與美國華人建築公會（CACP）再度攜手，即將於7月6日（周四）、7日（周五）兩天，在聖蓋博市共同舉辦第五屆「建材裝修大展」。南加州 各類建材製造、代理、經銷專業商號將受邀參展，屆時也會邀請到城市開發相關官方代表，及營建相關專業人士提供最新相關資訊，無論是想要B2B商業對接，還是想要購買建築、裝修材料，亦或者是想要了解最新的裝修、建築法律法規，蒞臨大展都會不虛此行。

本屆建材展參展商家，不僅涵蓋了建材、裝潢、空間設計、裝修、環保綠能 材料、衛浴、橱櫃、石材、地板、門窗等多項領域，活動也將邀請美國主流廠商加盟，為B2B或者B2C的商家創造良好的溝通、交流機會，為有意開創新局，創造長遠商機的展商搭建平台。

兩天活動的建築論壇環節，邀請到建築、裝修相關的產、官、學、研代表，給予民眾最新、最快的相關資訊。主講內容涉及當下熱門話題：今年3月剛剛推出的CalHFA首房20%首付補助計畫、附屬住宅單位【增建ADU】、【SB9】法案、綠能建築/住宅智慧化、建築法規應用、建築合同必知、產業趨勢、地產金融等。

「建材裝修大展」是南加 州地區最具規模的華人建材專業展覽之一，展位有限先到先得，歡迎製造商、進口商、代理商、配件廠商、技術服務等業者報名參展，詳情可以致電咨詢世界日報：323-268-4982 轉 600。

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第四屆「建材裝修大展」

日期&時間: 2023年7月6日（周四）及7月7日（周五），10AM—5PM

地點：San Gabriel Hilton（225 W Valley Blvd, San Gabriel, CA 91776）