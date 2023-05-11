眭澔平 喜愛旅遊熱愛太空探索

台灣文化名人眭澔平。（記者啟鉻／攝影）

台灣文化名人眭澔平有很多榮譽，大家更熟悉的是，他是旅遊探險家、作家，曾探訪世界超過200個國家和地區，經歷豐富。談起常在媒體上評論不明飛行物UFO，及各種神秘超自然現象，眭澔平強調，我們每向外探索一步，就必須向心靈耕耘一處。他參加南加州 台灣大學校友會和基金會舉辦的募款演唱會，也希望將愛與夢與大家一起分享。

眭澔平表示，他目前在台灣大學、台灣科技大學擔任教授，講授世界文化史。他是4月25日從台灣抵美，在加州參加多個活動後，5月8日返台。談到UFO及各種神秘現象，他說，愛好者開始關注不明飛行物，是從1947年美國新墨西哥州 羅斯威爾UFO墜毀事件（ Roswell UFO incident ）開始，而且類似UFO墜毀事件在其它一些國家都有記錄，但官方卻不願公開承認。

他說，這是因為各國都在利用外星黑科技，比如匿蹤戰機、微波爐、魔鬼氈等，橫空出世令人驚訝，與人類正常發展的科技不太符合。他認為，UFO和外星人確實存在，只是各國希望利用更先進的科技，用於國防，保持優先王牌地位，所以不願意公開。

他說，人類與外星人相比，猶如螞蟻與人一樣，所以人類不能過於狂妄地說，既然有外星人，現身讓人類看一看。到了人類與外星人能夠順利溝通時，自然就會見到。

眭澔平並表示，近年由於人類太空 科技的進步，發現在太陽附近有超巨大造物在吸取太陽的能量。所以人類必須謙卑地認識世界、宇宙。對於太陽，甚至對於距離地球最近的月亮，都還有很多未解之謎需要探尋。隨著對各種神秘現象深入探索，人類真的不要太狂妄地持輕易否定態度。

眭澔平認為，人類向外太空探索一步，就必須向心靈耕耘一處。人類永恆不變的愛，以及對精神層面的追求是永遠不會消失的。所以人們更應耕耘心中的福田。不論是獲得各種五花八門的外星人資訊，及其它外星信息，都是在提醒，人類有可貴的人文精神，要持續耕耘身心靈的成長，大家和平共處，才能一起面對未來。

他出版的第50本書的名字是：每一趟旅行就是愛與夢的分享。他來參加募款演唱會，也是將愛與夢與大家一起分享。