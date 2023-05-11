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洛縣檢察長賈斯康 宣布競選連任

記者丁曙／洛杉磯報導
洛杉磯縣最具爭議性的檢察長賈斯康，宣布2024年競選連任。（記者丁曙／攝影）
洛杉磯縣最具爭議性的檢察長賈斯康，宣布2024年競選連任。（記者丁曙／攝影）

洛杉磯縣地方檢察長賈斯康（George Gascón）本周宣布，將在2024年競選連任，目前已展開布局，包括輿論熱身和籌款活動。

賈斯康在聲明中指出，自己是洛杉磯地區檢察長，也是一位毫不掩飾的進步派人士，目前正在競選連任，以繼續四年前開始的工作：改革刑事司法系統，建立一個自由、公正和安全的洛杉磯縣。

賈斯康在2020年12月7日宣誓就職第43屆洛杉磯縣檢察長，執掌美國最大的地方檢察院。上任第一天，他終止了在洛杉磯縣執行死刑；禁止將青少年作為成年人審判；取消了許多增加監禁量刑的措施；以及取消對輕罪或非嚴重或非暴力重罪的保釋金制度。

作為進步派檢察官的領導者，賈斯康努力建立一個以援助犯罪受害者重新出發的全國性刑事司法改革模式，同時解決大規模監禁、種族主義和社會系統裡不平等的問題。

賈斯康也是美國第一位終止現金保釋，並啟動程序消除各種大麻定罪記錄的地方檢察長，也是加州唯一支持對警察使用武力制定更嚴格標準法律的檢察官。賈斯康在洛杉磯市警察局從巡官升到助理警察局長，2011年被任命為舊金山地區檢察長。

然而，賈斯康就任洛杉磯縣檢察長後，他推行的寧縱勿枉的司法改革，導致了洛杉磯地區的犯罪率上升，民怨四起，上任不到三個月就面臨第一波罷免，由於疫情峰期收集簽名不易而受挫。2022年又開始了第二度罷免，洛縣大批警檢執法人員也加入，組織者聲稱收集到超過71萬個罷免簽名，但2023年洛杉磯縣選務局公佈的有效簽名只有52萬50個，致使罷免賈斯康運動功虧一簣。

洛杉磯 罷免 警察

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