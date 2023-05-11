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洛城新語／美中脫鉤輿論 傷害亞裔社區

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盡管人們對美國無日無之的槍擊事件早就麻木了，但上周末發生在德州的購物中心大規模槍擊案，以及駕駛大型SUV輾壓人群案件，仍讓人震驚不已。

商場槍擊案致8人死亡，包括多名兒童，駕車衝撞路人同樣致8人傷重不治，兩案另有數十傷者。周末與家人逛商場、或是路邊等候公車，都隨時可能禍從天降，美國真的不再是宜居之地。

每有大規模槍案發生，人們首先想到的，就是美國槍枝管制失控，尤其在共和黨治下的德州。其次是精神健康問題，此次商場槍案嫌犯就有心理方面的疾病。再次是毒品汜濫，不僅造成「毒駕」路上肇禍， 還會進一步放大槍枝失控與精神疾病的兇慘效果。 

這些，都可能成為大規模槍擊案的直接肇因。但除此之外，一些政治人物為競選私利、或某些極端組織出於意識型態偏執所煽動起來的仇恨情緒，也是美國槍聲頻傳的原因之一。

上周末的兩起重大命案，仍在調查中，但根據執法機構初步透露，商場開槍殺人嫌犯可能與極右意識型態組織有聯繫。嫌犯行兇時佩戴仇恨團體徽章，衣服上有「右翼敢死隊」標記。而發生在美墨邊境的駕車撞人案，警方懷疑與近期邊境偷渡情形有關，事件就發生在移民收容所附近，被輾壓的人群中多是無證客。

近年因仇恨情緒引發的攻擊犯罪，亞裔社區也是受害者。

新冠疫情爆發後，在時任總統川普煽動下出現的仇亞犯罪，讓全美亞裔社區飽受其害。2020年初，疫情開始大流行，川普政府未予重視、疏於防控，不僅未及時出台應對措施，反而諉過他人。在世衛組織已統一定名新病毒為「新冠病毒」後，仍在全國電視上口口聲聲稱「武漢病毒」或「功夫病毒」，煽動對華人乃至整個亞裔社區的仇恨。新冠疫情後出現的對華裔的攻擊犯罪，是排華法案之後美國歷史上最凶猛的一波仇華潮。

新冠大流行最困難的時期已經過去，然而從川普政府開始的美中對抗，仍在持續。而政客或政黨出於一己私利挑撥對中國的「國家仇恨」，最終仍要由在美華人承受其惡果。

美國出於國安和經濟考量，對中國實施一系列懲罰，旨在迫使中國改變不公平的經貿政策。但拜登政府同時也一再表明，美中之間不是你死我活的零和遊戲，美國不尋求與中國脫鉤，因為脫鉤既不現實，也沒必要。正如美國貿易代表戴琪所說，基於中國的重要性，要想與中國脫鉤而同時維持世界經濟正常運轉，是不可能的事情。

但是，總有一些人利用一切機會高調製造「脫鉤」輿論。眾議員劉雲平指出，本來國會已有足夠的機構處理美中事務，但共和黨還是要成立所謂的中國委員會，其用心無非是為了向選民展現對中國的強硬態度，擴大仇中詞彙，從而達到收穫更多選票的自私目的。

脫鉤不會成為現實，但對亞裔的傷害卻已然造成，亞裔社區不能不警惕。

亞裔 槍擊 疫情

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