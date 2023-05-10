高定時裝展 母親節有好康

寶爾博物館推出「郭培：高定時裝的藝術」。（寶爾博物館提供）

「郭培：高定時裝的藝術」（Guo Pei: Art of Couture）去年11月12日在南加橙縣聖塔安那（Santa Ana）的非營利寶爾博物館 （Bowers Museum）開幕後，就一直是時尚和文化藝術愛好者打卡必看的展覽。

本次展覽的閉幕日是一年一度的母親節 （5月14日），為此，寶爾博物館特別為當天來參觀的母親們提供十元優惠入場券（正常價是每人25元），此優惠價包括參觀館內其他所有展廳的八個常設展。

43件由設計師郭培親手挑選、最能代表其個人風格的高定作品，讓觀眾讚不絕口，流連忘返。首次來北美展出的「中式嫁衣」更是受到各族裔追捧。 寶爾博物館華裔董事長施劉秀枝說，「郭培：高定時裝的藝術」 再一次完美踐行了寶爾博物館 「通過世界最優秀的文化藝術，讓當地民眾的生活多姿多彩」的辦館宗旨。

寶爾博物館推出「郭培：高定時裝的藝術」。（寶爾博物館提供） 寶爾博物館推出「郭培：高定時裝的藝術」，母親節閉幕。（寶爾博物館提供）

不計成本、只此一件、 藝術品級的高定時裝，讓觀眾身臨其境地感受到手工精神的極致之美。耗時7500小時（300多天）、 著名影星劉詩詩 穿過的中式嫁衣「潮繡褂皇」（King of Chaoshan-style Bridal Top and Skirt），是這種手工精神的經典代表。

寶爾博物館推出「郭培：高定時裝的藝術」。（寶爾博物館提供） 寶爾博物館推出「郭培：高定時裝的藝術」，母親節閉幕。（寶爾博物館提供）