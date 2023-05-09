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拚改善治安 亞凱迪亞5選區開鄰里守望會

記者張宏／洛杉磯報導
亞凱迪亞近日五個選區紛紛在亞市警局舉辦鄰里守望會，希望借助民眾力量打擊犯罪。（檔案圖）
亞凱迪亞近日五個選區紛紛在亞市警局舉辦鄰里守望會，希望借助民眾力量打擊犯罪。（檔案圖）

亞凱迪亞市近日五個選區紛紛舉辦鄰里守望會，希望借助民眾力量打擊犯罪。亞凱迪亞（Arcadia）的城市治安一直是民眾關心的問題，改善治安也是各選區市議員競選時的主要綱領。五個選區現在陸續舉辦鄰里守望活動。

目前第五選區和第二選區已舉辦了鄰里守望會議，第三選區計畫13日舉辦，第一選區是17日舉辦，而第四選區將在20日舉辦，地點都是在亞市的警察局。第二選區市議員關美滿(Sharon Kwan）表示，鄰里守望至關重要，像4月28日她選區一個山上有門禁和保安的豪宅區發生盜竊，有三個人進入小區內一處住宅行竊，偷了很多東西。其實有鄰居看到嫌犯，但是沒有人報警。因為亞裔文化是看到東西不要多講，如果民眾即時報警就能抓捕嫌犯。舉辦鄰里守望會議的目的，是鼓勵大家看到可疑的人和車，要馬上報警，這樣做可避免很多案件發生。

亞市最近盜竊案頻發，最多時幾乎每天都有多起盜竊案發生，不過近日有居民反應亞市每周治安狀況報告愈來愈短，過去十多年都是每周固定14個案件，現在縮短成十個，有時是九個，不知道是治安變好了，還是其他原因，同時治安周報的發布時間也愈來愈晚。

亞市居民劉先生表示，他一直都很關注亞市的治安狀況，也是亞市治安群裡的一員。現在大家對治安問題都很重視，之前他所在選區舉辦鄰里守望活動他有去現場，主要是和警察互動溝通，反應對治安的看法，警局方面也有代表和大家分享治安狀況數字，和如何改善治安情況的辦法。亞市和聖蓋博谷其他城市相比，治安好很多，目前感覺有改善，但可以更好。

亞凱迪亞 警察 亞裔

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