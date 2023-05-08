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趙美心選區傑出女性 10人獲獎

記者王若然／亞凱迪亞報導
蒙市商會會長梁綺雲（左）和趙美心。（記者王若然／攝影）
蒙市商會會長梁綺雲（左）和趙美心。（記者王若然／攝影）

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）6日在亞凱迪亞社區中心，舉辦2023年度國會第28選區女性領袖頒獎典禮，為十名傑出女性辦發榮譽狀。

今年是趙美心第13度舉辦年度女性頒獎禮，她說，這是自己最愛的年度活動。舉辦這樣的活動，就是讓社區知道有這麼多優秀女性貢獻社區。頒獎活動每年通過社區提名優秀女性，經過重重選拔，挑選出傑出女性領導。

國會議員趙美心致詞。（記者王若然／攝影）
國會議員趙美心致詞。（記者王若然／攝影）

今年獲獎的十位女性分別是：阿罕布拉市為教育事業貢獻良多的Marcia Wilson博士；艾塔迪那（Altadena）的Yoland Treviño，她是非營利組織Pasadena/Altadena Coalition of Transformative Leaders（PACTL）的主席；Claremont的「匹克球女王」Diana O'Brien，她致力於將這種球類運動普及給更多人；拉肯亞達弗林楚奇（La Canada Flintridge）Caroline Anderson，她是該學區的華裔教委，致力於發展教育，也是該校區第一個亞裔教委。

趙美心舉辦28選區優秀女性頒獎典禮。（記者王若然／攝影）
趙美心舉辦28選區優秀女性頒獎典禮。（記者王若然／攝影）

還有蒙特利公園市商會會長梁綺雲（Dora Leung），不僅在地產金融界成績斐然，還致力於團結社區，共創佳績；巴沙迪那科技界強人、教授Pixie Boyden；華美銀行退休主席Julia Gouw，她還在亞裔影視業貢獻良多；聖蓋博亞裔青年中心董事Helen Romero Shaw，她在羅斯密、亞凱迪亞和阿罕布拉多個商會擔任要職，促成了多項關鍵政策的施行；西拉瑪德瑞（Sierra Madre）抗癌英雄Melody Lomboy-Lowe，她六歲確診白血病，後以頑強的意志戰勝病魔，康復後成立非營利組織，幫助癌友恢復信心和健康；南巴沙迪那華人協會會長Yuki Cutcheon，其丈夫是華裔，她為社區貢獻巨大。

亞裔 亞凱迪亞 阿罕布拉

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