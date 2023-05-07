好媽媽代表 故事各自精采

榮獲世界日報 2023年好媽媽的15位模範母親，來自五湖四海和各行各業，年齡跨度達半個世紀，同樣殊榮的背後，人生和家庭各自有精采。

洛城美食達人林慧懿的母親林鄭靜萍，是本次獲得殊榮最爲年長的好媽媽。林慧懿說，這次獲得洛杉磯空軍子弟小學聯誼會的全力推薦，參加世界日報年度模範母親的評選，自己老媽高興到不行，說自己95歲了，還可以參加評獎，開心到幾天睡不著。

她這些天不斷安慰媽媽，好好吃飯，好好睡覺。但媽媽還是不停問，「我夠不夠好？這麼多人，我能夠選上嗎？」林慧懿說，母親年輕時當過村長，為當地百姓做很多好事，也得過無數榮譽，這次卻擔心落選，讓她感覺老母親真是可愛。

培養了三個藤校兒女的銀泰珠寶老闆暨美國華人 婦女會會長張嫺對獲獎深感榮幸。她表示，做生意靠誠信，做母親靠責任，一個好的母親能夠擔當家庭的責任。她的信念是，女性在相夫教子行有餘力的同時，還應該對社會盡一份責任，為慈善和公益貢獻心力，取之於社會回歸於社會，也是媽媽健康快樂和精神富足的來源。

幾十年鼎力支持夫婿創業的許氏人參集團共同創始人許聖美，是本次獲獎者中居住最遠的好媽媽。她表示，這次從威斯康辛州來洛，除了參加好媽媽的領獎典禮，還參加北美華人婦女會和世界華人工商企管協會總會拜會活動。她謙虛表示，自己不是模範母親，但三個孩子都是模範孩子。長子和兒子繼承家業，三兒則是聖地牙哥心臟科醫生，日前給母親電話說，要升為正教授了，「非常高興，是我今年最好的母親節 禮物」。

當年領取十大傑出女青年獎和金鐘獎，今年獲評世界日報好媽媽，知名京劇老生王海波6日表示，她的孩子都不是哈佛耶魯畢業，但自己是一個快樂的媽媽，有兩個像自己一樣快樂的女兒。「我覺得做一個好媽媽不如做一個好女兒」，她表示，近年分別回台五個月和11個月，今年6月準備再次回台，都是因為自己有一位97歲臥床的媽媽，「我覺得正因為我的女兒看到我對我的媽媽的心意，她們知道怎樣孝順媽媽」，回台的機票，女兒們悄悄給媽媽升上了豪華經濟艙。