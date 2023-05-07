好媽媽代表 故事各自精采
榮獲世界日報2023年好媽媽的15位模範母親，來自五湖四海和各行各業，年齡跨度達半個世紀，同樣殊榮的背後，人生和家庭各自有精采。
洛城美食達人林慧懿的母親林鄭靜萍，是本次獲得殊榮最爲年長的好媽媽。林慧懿說，這次獲得洛杉磯空軍子弟小學聯誼會的全力推薦，參加世界日報年度模範母親的評選，自己老媽高興到不行，說自己95歲了，還可以參加評獎，開心到幾天睡不著。
她這些天不斷安慰媽媽，好好吃飯，好好睡覺。但媽媽還是不停問，「我夠不夠好？這麼多人，我能夠選上嗎？」林慧懿說，母親年輕時當過村長，為當地百姓做很多好事，也得過無數榮譽，這次卻擔心落選，讓她感覺老母親真是可愛。
培養了三個藤校兒女的銀泰珠寶老闆暨美國華人婦女會會長張嫺對獲獎深感榮幸。她表示，做生意靠誠信，做母親靠責任，一個好的母親能夠擔當家庭的責任。她的信念是，女性在相夫教子行有餘力的同時，還應該對社會盡一份責任，為慈善和公益貢獻心力，取之於社會回歸於社會，也是媽媽健康快樂和精神富足的來源。
幾十年鼎力支持夫婿創業的許氏人參集團共同創始人許聖美，是本次獲獎者中居住最遠的好媽媽。她表示，這次從威斯康辛州來洛，除了參加好媽媽的領獎典禮，還參加北美華人婦女會和世界華人工商企管協會總會拜會活動。她謙虛表示，自己不是模範母親，但三個孩子都是模範孩子。長子和兒子繼承家業，三兒則是聖地牙哥心臟科醫生，日前給母親電話說，要升為正教授了，「非常高興，是我今年最好的母親節禮物」。
當年領取十大傑出女青年獎和金鐘獎，今年獲評世界日報好媽媽，知名京劇老生王海波6日表示，她的孩子都不是哈佛耶魯畢業，但自己是一個快樂的媽媽，有兩個像自己一樣快樂的女兒。「我覺得做一個好媽媽不如做一個好女兒」，她表示，近年分別回台五個月和11個月，今年6月準備再次回台，都是因為自己有一位97歲臥床的媽媽，「我覺得正因為我的女兒看到我對我的媽媽的心意，她們知道怎樣孝順媽媽」，回台的機票，女兒們悄悄給媽媽升上了豪華經濟艙。
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