周敏當選國家科學院院士

洛杉磯加大周敏教授當選美國國家科學院,成為美國兩院院士。(檔案照)

洛杉磯加州大學(UCLA)周敏教授5月2日當選為美國國家科學院(U.S. National Academy of Sciences)院士。這是周敏繼2022年4月28日當選為美國藝術與科學院(American Academy of Arts and Sciences)院士以後,再次獲得殊榮,榮膺美國兩院的院士。

在今年新當選的120名國家科學院院士中,有八名美籍華人 院士。美國國家科學院院士涵蓋物理和數學科學、生物科學、工程和應用科學、生物醫學科學、應用生物、農業和環境科學、行為科學和社會科學六大類學科。周敏教授是今年唯一獲選的社會科學學者。

周敏1982年獲中國中山大學英語語言文學學士,1985年和1989年先後獲紐約州立大學奧爾本尼分校社會學碩士與博士學位,目前是洛杉磯加大 社會學和亞美研究學終身講座教授,亞美研究學系創系主任、王文祥伉儷美中關係與傳媒基金講座教授,UCLA亞太中心主任。她同時兼任浙江大學社會學系特聘教授。

周敏近年的主要研究領域包括國際移民 社會學、種族與族裔關係、第二代新移民、海外華人研究、亞洲與美國亞裔研究以及城市社會學等。她在1992年出版的第一本學術著作《唐人街》,開創了對美國移民社區研究的新方向,成為研究唐人街和海外華人社會的經典著作。

她近年有關美國華人研究的著作還包括《美國社會學與亞美研究學的跨學科構建:一個華裔學者的機緣、挑戰和經驗》、《美國華人社會的變遷與發展》等。迄今為止,她總共出版了20本學術專著,在著名學術雜誌和刊物中發表了200餘篇學術論文,她曾榮獲2017年美國社會學學會國際移民分會傑出職業成就獎,和2020年美國社會學學會亞洲與亞美研究分會傑出學術貢獻獎。