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周敏當選國家科學院院士

洛杉磯訊
洛杉磯加大周敏教授當選美國國家科學院，成為美國兩院院士。（檔案照）
洛杉磯加大周敏教授當選美國國家科學院，成為美國兩院院士。（檔案照）

洛杉磯加州大學（UCLA）周敏教授5月2日當選為美國國家科學院（U.S. National Academy of Sciences）院士。這是周敏繼2022年4月28日當選為美國藝術與科學院（American Academy of Arts and Sciences）院士以後，再次獲得殊榮，榮膺美國兩院的院士。

在今年新當選的120名國家科學院院士中，有八名美籍華人院士。美國國家科學院院士涵蓋物理和數學科學、生物科學、工程和應用科學、生物醫學科學、應用生物、農業和環境科學、行為科學和社會科學六大類學科。周敏教授是今年唯一獲選的社會科學學者。

周敏1982年獲中國中山大學英語語言文學學士，1985年和1989年先後獲紐約州立大學奧爾本尼分校社會學碩士與博士學位，目前是洛杉磯加大社會學和亞美研究學終身講座教授，亞美研究學系創系主任、王文祥伉儷美中關係與傳媒基金講座教授，UCLA亞太中心主任。她同時兼任浙江大學社會學系特聘教授。

周敏近年的主要研究領域包括國際移民社會學、種族與族裔關係、第二代新移民、海外華人研究、亞洲與美國亞裔研究以及城市社會學等。她在1992年出版的第一本學術著作《唐人街》，開創了對美國移民社區研究的新方向，成為研究唐人街和海外華人社會的經典著作。

她近年有關美國華人研究的著作還包括《美國社會學與亞美研究學的跨學科構建:一個華裔學者的機緣、挑戰和經驗》、《美國華人社會的變遷與發展》等。迄今為止，她總共出版了20本學術專著，在著名學術雜誌和刊物中發表了200餘篇學術論文，她曾榮獲2017年美國社會學學會國際移民分會傑出職業成就獎，和2020年美國社會學學會亞洲與亞美研究分會傑出學術貢獻獎。

成立於1863年的美國國家科學院，是美國歷史最悠久的院士機構，及地位最為崇高的榮譽團體之一，同時也是進行獨立政策研究的學術中心。目前共有院士2565名、外籍院士526名，其中190多名是諾貝爾獎得主。

洛杉磯加大周敏教授當選美國國家科學院，成為美國兩院院士。（檔案照）
洛杉磯加大周敏教授當選美國國家科學院，成為美國兩院院士。（檔案照）

華人 移民 洛杉磯加大

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