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台灣會館傳統周 劉怡青「魔法刈包」受好評

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
參與活動的來賓做完「造型魔法刈包」後紛紛表示，他們超喜歡。（記者張庭瑜/攝影）
參與活動的來賓做完「造型魔法刈包」後紛紛表示，他們超喜歡。（記者張庭瑜/攝影）

由大洛杉磯台灣會館主辦的「大洛杉磯台美人傳統周」系列活動，4月29日拉開帷幕。台灣會館連日舉辦兩場親子講座，分別是「認識台灣布袋戲玩偶」和「給寶貝的童話風造型餐魔法便當」作者劉怡青新書分享會。活動除了好玩、有趣味之外，更藉著互動教導、培養孩子的創造力。

「給寶貝的童話風造型餐魔法便當」作者劉怡青，為來賓準備了代表台灣傳統文化美食的刈包，但為了符合「童話風」的需求，且重視天然食材，她設定了一個目標：為刈包加上「魔法」，讓它變成一隻可口的小兔子。首先，她教大家如何把紅燒五花肉夾入刈包內，接著示範如何用海苔製作眼睛和鼻子，並利用紅麴粉製作腮紅，最後用喬麥麫烘烤後製作耳朵。在經過簡單的幾個步驟後，原本普通的刈包就成功地變成了可口的小白兔。

劉怡青表示，她來到美國之前，從未下過廚房做羹湯，但當她有了兒子後，因為孩子容易過敏，她開始研究如何使用天然食材做料理，讓全家人吃得安心健康。當兒子上幼稚園到一年級時，他內向且不擅於交友，甚至在校時都不肯吃飯，這讓她非常擔心。為讓孩子開心，她開始動腦筋製作多彩繽紛的魔法便當，透過臉書等自媒體分享，收到大家好評，孩子也因此交了許多朋友。

在參與台美傳統周的布袋戲製作活動中，小朋友們玩得不亦樂乎。（記者張庭瑜/攝影）
在參與台美傳統周的布袋戲製作活動中，小朋友們玩得不亦樂乎。（記者張庭瑜/攝影）

劉怡青曾擔任15年的童裝設計師，她的經驗讓她在做魔法便當時更得心應手。在2021年的台灣國際藝術節上，她的藝術便當得到很多曝光機會。在疫情期間，她完成一本著作，並在台灣會館舉辦首次公開的新書分享會。她希望更多的媽媽能夠透過巧思，讓孩子看到飯菜時眼神發光，享受開心的用餐時刻，這也是她最滿足的事情之一。

洛杉磯華僑文教服務中心副主任劉岱欣，也和大家一起做了「魔法兔刈包」。她表示，感謝活動方安排這場輕鬆有趣的講座，透過巧心製作台灣美食刈包，傳承給小朋友獨有的台灣文化。

洛杉磯 美食 疫情

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