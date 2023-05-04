洛城新語／好萊塢創作者的罷工覺醒

說起罷工 ，多聯想到以體力勞動為主的工作群體，常因不公平待遇或訴求不能得到落實而提出抗議。不過這一次，站上街頭遊行 的卻是一群好萊塢的創作者們。 5月2日，美國編劇工會（WGA）的代表們聚集在環球公司大樓外，高舉「編劇生存受威脅」的標語牌，受到編劇罷工影響，很多節目因此暫停，大家突然意識到劇本原創者的重要性。

儘管在過去十年裡，影視行業預算飆升，但文字內容創作者們似乎並沒有享受到這一波紅利。據統計，在十年前，有大約33%的電視劇編劇拿著最低工資；而在2022年，竟已有接近一半的編劇的工作，是以最低薪資標準獲得支付。這十年，電視編劇兼製片人經通膨脹調整後的周薪不增反減，降幅為23%。

實際上，整個娛樂行業明顯正在蓬勃發展中。 自2021年起，娛樂行業的營業收入已突破2000億元，營業利潤也已超過200億元，華爾街的分析師們紛紛上調對娛樂公司的目標股價。相較於編劇等創作工作者們的收入，這顯得有些諷刺，也對他們造成了不小的刺激。

在這樣一片大好的娛樂風口下，行業內文字創作者的收入緣何下降？

當下影視製作方式正在發生劇烈變化。短視頻時代的來臨，讓許多影視節目開始青睞「迷你影集」的形式，這些節目或電影 的長度，通常比傳統電視劇集或電影短很多，追求內容與創意的極致壓縮。

編劇們在短劇裡投入了更多的精力和創意，面對更多的工作壓力的同時，還要不得不接受「作品時長的減少，按時分配的收入自然也隨之減少」的現實。

另外，愈來愈多的創作項目中現在採用「編劇與製作分離」的方式，摒棄了傳統意義上編劇完全參與到整個製作過程。編劇創作者們完成編寫後，就將後續工作徹底交至製作團隊手中，這樣就縮短了編劇們的工作時間，因此，這也成為影響收入另一重要因素。

其實，像編劇這種內容創作者的工作，遠比想像的要辛苦。 「權力的遊戲」的編劇David Benioff曾在接受採訪時談到，單是撰寫一集劇本，就可能需要數月時間。而在撰寫初稿後，編劇還需要通過多次修訂和編輯，以使劇本更加流暢、吸引人和符合故事情節的需求，並且遵循劇集的整體風格和調性，確保每一集都能夠令觀眾著迷。

而現實中，文字創作者的工作卻往往更容易被輕視和低估。一直以來，他們都是娛樂公司削減成本的首要目標，比起內容質量，公司和平台更關注節目或電影的商業利益。在一個創作團隊中，編劇等內容工作者的工作質量，沒有硬性的衡量標準，這就使他們看起來似乎很容易被替代。

不得不說，20世紀初走到今天，影視娛樂行業每一刻都在變化，文字內容創造者也需要在行業的時代洪流中，尋找到屬於自己的生存節奏。但無論如何，影視作品中永遠不該被忽視，唯一不變的成功密碼始終都是：好的故事。