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LAPG洛杉磯女子高球賽落幕 王文祥夫婦為冠軍頒獎

記者趙健／洛杉磯市報導
洛杉磯女子職業高爾夫球錦標賽落幕，華裔選手錯失冠軍，王文祥夫婦為冠軍Hannah Green（中）頒獎。（記者趙健/攝影）
洛杉磯女子職業高爾夫球錦標賽落幕，華裔選手錯失冠軍，王文祥夫婦為冠軍Hannah Green（中）頒獎。（記者趙健/攝影）

在LAPG洛杉磯女子職業高爾夫球錦標賽的最後一輪比賽中，澳洲選手Hannah Green在第二個延長賽中險勝中國選手林希妤（Xiyu Lin），奪得冠軍。賽後，本次賽事冠名贊助商、台商王文祥夫婦為冠軍頒獎。

當天賽事激烈，被寄予厚望的中國女子職業高爾夫選手殷若寧（Ruoning Yin），在開賽落後四桿的情況下，一路追趕至領先排名，卻在最後兩洞表現失常，以一桿之差與冠軍爭奪賽擦身而過。現年20歲的殷若寧二周前剛奪得洛杉磯Pales Verdes公開賽的冠軍。

而另一名中國選手林希妤在最後二洞，連抓二鳥，以低標九桿（-9）打入加洞延長賽，和Green及印度選手Aditi Ashok三人同分爭冠。

在第一個延長賽中，Ashok在第一個加洞未能成功抓到小鳥球，被淘汰出局，林希妤和Green輕鬆晉級第二個延長賽洞。最終Green戰勝林希妤，贏得了她在LPGA巡迴賽上職業生涯的第三場勝利，同時這也是她自2019年以來的第一場勝利。

身為活動的冠名贊助商，全球最大的塑膠水管製造商JM Eagle總裁兼執行長王文祥表示，今年參賽的選手背景非常多元，華人參賽選手共有14位，另外韓國選手18位，這些都令人鼓舞。

果嶺不分國界，沒有文化界限，沒有黨派立場，大家在同一平台上競賽和交流，可以增進人與人之間的聯繫。也希望通過這次贊助，讓更多華人關注高爾夫運動。

王文祥妻子、Plastpro公司創始人王范文華（Shirley Wang）說，她看到這些華人選手們在球場上的投入和努力，並不斷提升比賽水平，讓她十分驕傲。各類高水平的國際賽事賽場上出現越來越多的華人面孔，是非常好的事。

資深高爾夫教練汪志毅（Jerry Wong）表示，現在華人高爾夫選手越來越多，且華人選手的水平也有越來越高趨勢，有更多的華人選手能夠取得很好的成績，這些對帶動華人高爾夫球運動的進步有積極作用，讓未來充滿希望。馮珊珊退休以後，他感覺新人們在未來有望可以補上她的位置。

華人 洛杉磯 澳洲

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